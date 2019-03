L’Estate Sulla (Seconda) Pelle-I Nuovi Colori Del Carbon Flex VX Arena

Ci sono tanti modi per affrontare una gara.

Uno di questi è sentirsi a proprio agio nel costume che ti accompagnerà sui blocchi.

Oltre ad essere comodo e performante, il costume da competizione deve rispecchiare anche la personalità di chi lo indossa.

E’ proprio quello che ho pensato quando ho visto per la prima volta i nuovi colori del Carbon Flex Vx arena.

Starete pensando “Ok, vai matta per il rosa”, ma non è soltanto questo il motivo!

I colori influenzano la nostra mente ed i nostri comportamenti.

Da tempo la ricerca scientifica ha confermato che i colori influenzano mente, comportamento, emotività e performance.

Il colore rosso, e le sue sfumature, trasmette all’esterno un messaggio di competitività. Nella mente di chi lo indossa, ha un effetto stimolante e dona fiducia in sé.

A questo aggiungiamo l’azzurro delle bande ed il giallo del logo, ed avremo il perfetto mix per le vostre prossime gare.

Se invece puntate come me sull’effetto scenico, abbronzatura e manicure abbinata e sarà impossibile non notarvi!

Stile e performance si uniscono in un unico costume da competizione, il carbon Flex Vx Arena.

ARENA CARBON FLEX VX

Realizzato con l’innovativo tessuto carbon, questo costume offre un’elevata performance di gara sia nelle brevi che nelle lunghe distanze.

La costruzione V-Flex, con termosaldature in posizione strategica, offre massima flessibilità in fase di partenza, virata e gambata. Libertà di movimento estrema per fianchi, glutei e spalle.

La speciale costruzione a X dei nastri elastici crea sul retro una linea di tensione che assicura una migliore posizione in acqua e massima potenza di bracciata e gambata.

Le fibre di carbonio integrate nel tessuto formano una gabbia che avvolge il corpo, garantendo compressione muscolare quando e dove serve e riducendo l’attrito.

La linea flagship Carbon comprende:

Powerskin Carbon-Ultra dotato di una rivoluzionaria struttura interna, che ottimizza la fisiologia del nuotatore per migliorarne le prestazioni e la postura e per ridurre turbolenza e attrito.

Powerskin Carbon-Flex VX dove la posizione della cucitura garantisce massima libertà di movimento, offrendo al contempo un maggior grado di compressione.

