La Nazionale Italiana di Nuoto Paralimpico pronta per i Mondiali

CAMPIONATI MONDIALI DI NUOTO PARALIMPICO

Il 19 Settembre un forte sisma colpì Città Del Messico e per ragioni di sicurezza venivano sospesi i Campionati Mondiali di Nuoto Paralimpico, in programma dal 30 Settembre al 6 Ottobre.

L’International Paralympic Committee (Comitato Paralimpico Internazionale) assieme al Comitato Organizzatore messicano spostavano dunque l’evento, fissandolo dal 2 al 7 Dicembre 2017.

La Nazionale Italiana è partita da Roma il 23 Novembre. Una formazione diversa rispetto a quella presente in Messico a Settembre, ma che ugualmente spiccherà nel panorama paralimpico internazionale per la presenza di atleti già medagliati alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, come Federico Morlacchi, Giulia Ghiretti, Francesco Bettella, Efrem Morelli e di stella nascenti come Monica Boggioni e Carlotta Gilli.

LA DELEGAZIONE ITALIANA

Gli atleti convocati per questo appuntamento mondiale sono:

DONNE

Monica BOGGIONI ( Pavia nuoto). Appena diciannovenne. Monica detiene ben cinque record del mondo nella cattegoria S4: 100 e 200 metri stile libero, 50 rana, 50 dorso e 150 misti. Sicuramente una delle atlete più attese

( Pavia nuoto). Appena diciannovenne. Monica detiene ben nella cattegoria S4: 100 e 200 metri stile libero, 50 rana, 50 dorso e 150 misti. Sicuramente una delle atlete più attese Giulia GHIRETTI (Ego nuoto/Fiamme Oro). Giulia vanta medaglie ai Campionati mondiali di Montreal (2013), Eindhoven (2014), Glasgow (2015), Funchal (2016), e alle Paralimpiadi di Rio 2016.

(Ego nuoto/Fiamme Oro). Giulia vanta medaglie ai (2013), Eindhoven (2014), Glasgow (2015), Funchal (2016), e alle 2016. Carlotta GILLI ( Rari Nantes Torino/Fiamme Oro): argento 200 farfalla JR, bronzo nei 100 farfalla ai Criteria FIN 2017. Detentrice di due record del mondo paralimpici S13/SM13 (50 stile libero – 200 mi)

( Rari Nantes Torino/Fiamme Oro): argento 200 farfalla JR, bronzo nei 100 farfalla ai 2017. Detentrice di due paralimpici S13/SM13 (50 stile libero – 200 mi) Alessia SCORTECHINI (Circolo Canottieri Aniene) Record Europeo nei 100 farfalla

UOMINI

Simone BARLAAM ( Pol.Ha Varese) Record Europeo 50 mt sl

( Pol.Ha Varese) 50 mt sl Francesco BETTELLA (Aspea Padova/Fiamme ORO) Argento Paralimpiadi Rio 2016 100 mt dorso

(Aspea Padova/Fiamme ORO) Argento 2016 100 mt dorso Francesco BOCCIARDO (Nuotatori Genovesi/Fiamme ORO) Oro Paralimpiadi Rio 2016 400 mt. sl cat s6; Europei Funchal 2016 – Oro 400 mt sl, Bronzo staffetta 4×100 mx Europei Funchal; Oro Campionati Mondiali Glasgow 400 mt sl

(Nuotatori Genovesi/Fiamme ORO) Oro 2016 400 mt. sl cat s6; Europei Funchal 2016 – Oro 400 mt sl, Bronzo staffetta 4×100 mx Oro Campionati 400 mt sl Vincenzo BONI (Caravaggio Sporting Village/Fiamme ORO): Bronzo Paralimpiadi Rio De Janeiro 2016 50 mt dorso cat s3; Campionati mondiali IPC Glasgow 2015: 50 m st libero S3 Bronzo; 200 mt stile libero S3 Bronzo; 50 m dorso S3 Argento; Campionati europei IPC 2016 Funchal Portogallo 3 medaglie d’Argento (50 mt. stile libero, staffetta 4×50 stile libero e 4×50 mista) un bronzo nei 200 mt. stile libero ed un Oro nei 50 mt. dorso cat. s3.

(Caravaggio Sporting Village/Fiamme ORO): Bronzo 2016 50 mt dorso cat s3; IPC Glasgow 2015: 50 m st libero S3 Bronzo; 200 mt stile libero S3 Bronzo; 50 m dorso S3 Argento; IPC 2016 Portogallo 3 medaglie d’Argento (50 mt. stile libero, staffetta 4×50 stile libero e 4×50 mista) un bronzo nei 200 mt. stile libero ed un Oro nei 50 mt. dorso cat. s3. Antonio FANTIN (Aspea Padova) Appena sedicenne, plurimedagliato ai recenti Campionati Europei Giovanili di Genova

(Aspea Padova) Appena sedicenne, plurimedagliato ai recenti Campionati Europei Giovanili di Genova Efrem MORELLI (Polisportiva Bresciana no frontiere). Veterano della squadra, ha partecipato a ben tre Paralimpiadi, conquistando la medaglia di bronzo a Rio De Janeiro nel 2016 nei 50 metri rana cat. sb3

(Polisportiva Bresciana no frontiere). Veterano della squadra, ha partecipato a ben tre Paralimpiadi, conquistando la medaglia di bronzo a Rio De Janeiro nel 2016 nei 50 metri rana cat. sb3 Federico MORLACCHI (Pol.Ha Varese). Federico vanta nel suo Palmarès ben sette medaglie paralimpiche di cui una d’oro, due volte campione mondiale e dieci volte campione europeo. Nel Novembre 2013, Federico Morlacchi è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per i successi sportivi ottenuti e nel dicembre 2016 Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana

LO STAFF

La delegazione degli atleti paralimpici è coadiuvata dallo staff tecnico capitanato dal CT Riccardo Vernole /Capo Delegazione, dagli Allenatori: Vincenzo Allocco, Federica Fornasiero, Enrico Testa, Massimiliano Tosin e dal Tecnico Federale Matteo Poli. Lo staff medico è composto da: Medico Federale Stefano Maria De Luca e le fisioterapiste Lia Fusco e Claudia Maselli