Koch, Elendt, Foos, Steinhagen, Mensing auf dem Podium bei Golden Tour

2018 FFN Golden Tour Camille Muffat – Sarcelles

Friday, March 9 – Sunday, March 11, 2018

Ergebnisse

Beim zweiten Stopp der Golden Tour Camille Muffat, die von Amiens nach Sarcelles verlegt wurde, konnten einige DSV Schwimmer einen Podiumsplatz belegen.

So siegte Marco Koch (Hessischer Schwimmverband) über 200 m Brust in 2:11,60 Minuten (Qualizeiten für EM Vorlauf: 2:11,26, Endlauf: 2:08,20). Über die 100 m belegte er den 5.Platz in 1:02,72 hinter Christina vom Lehn, der nach 1:02,40 Minuten anschlug (Qualizeiten: 1:00,26/59,45). Erik Steinhagen (SG Neukölln Berlin) wurde 7. in 1:04,79 Minuten.

Jenny Mensing (Hessischer Schwimmverband) gewann die 200 m Rücken in 2:11,72 (Quali: 2:10,68/2:08,84) und wurde 4. über die halbe Strecke in 1:01,91 (Quali: 1:00,89/59,35). Ebenfalls auf dem Podium stand Anna Elendt (Hessischer Schwimmverband) als Erste über 50 m Brust in 31,67 Sekunden. Sie holte noch dritte Plätze über 100 m Brust in 1:10,83 und 200 m Brust in 2:35,55 Minuten, sie lag über den Nominierungszeiten für die Jugend Europameisterschaften, an denen sie teilnehmen könnte (Jahrgang 2001).

Reva Foos (Hessischer Schwimmverband) war wieder einmal die schnellste deutsche Freistilschwimmerin über die 50m in 56,05 (Quali: 54,50/53,53), sie belegte in Sarcelles den 3. Platz und über die 200 m wurde sie Zweite in 2:00,84 Minuten (Quali: 1:57,74/1:56,63).

Über 50 m Brust stand Erik Steinhagen als Drittplatzierter auf dem Podium mit einer Zeit von 28,50 Sekunden. Christian vom Lehn wurde Fünfter in 28,65 Sekunden.

Finalteilnahmen gab es in B-Finalläufen für Selina Celar (Hessischer Schwimmverband) (9. über 50 m Freistil in 26,68), Hannah Plücker (2002, Hessischer Schwimmverband) belegte den 12. Rang über 200 m Lagen in 2:30,60 Minuten.

Die Schwimmer starteten alle für ihre Heimatvereine oder den Hessischen Schwimmverband.