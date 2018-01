Katinka Hosszu und Shane Tusup gestehen Beziehungsprobleme ein

Olympiasiegerin Katinka Hosszu, die von ihrem Ehemann Shane Tusup seit vielen Jahren trainiert wird, hat sich in einem Facebookpost an ihre Fans gewandt und zugestanden, dass “unsere Beziehung eine schwierige Zeit durchlebt”. Dazu passt auch, dass Tusup bei den Kurzbahneuropameisterschaften im Dezember NICHT am Beckenrand stand und das Paar laut ungarischer Medien die Weihnachtstage und Silvester nicht gemeinsam verbracht hat.

Katinka Hosszu war zwischenzeitlich, auch dies eine Info der ungarischen Medien, in Miami, USA und hat dort einige Zeit verbracht. In Ungarn wird das berühmte Paar von der Klatschpresse sehr genau beobachtet und es vergeht im Moment kein Tag, an dem nicht irgendwelche Spekulationen veröffentlicht werden. Katinka hat in ihrer Facebooknachricht versprochen, sich wieder zu melden, wenn es neue Informationen gibt und bittet aber auch um Rücksicht auf ihr Privatleben.

Zwischenzeitlich ist Katinka wohl wieder zurück in Budapest, sie postete Fotos auf Facebook.

Katinka Hosszu und Shane Tusup haben sich während der gemeinsamen Studienzeit in den USA an der University of Southern California (USC) kennengelernt. Katinka hat sich dann entschlossen, sich von ihm trainieren zu lassen und sie ist seitdem einer der erfolgreichsten und vielseitigsten Schwimmerinnen der Welt geworden und hat den Erfolg erringen können, der ihr vorher verwehrt blieb. Tusup ist Kalifornier, ist auch für die USC geschwommen und ist ein absoluter Selfmademan – was seine Tätigkeit als Trainer aber auch als Manager angeht. Gemeinsam mit Katinka hat er die Marke “Iron Lady” aufgebaut, sie haben einen eigenen Schwimmclub in Budapest namens “Iron Aquatics” gegründet und vermarkten unter “Iron Nation” zahlreiche Produkte. Am Beckenrand agiert Tusup immer sehr temperamentvoll, fokussiert und engagiert, was ab und zu mal “falsch verstanden” wird.

Schwimmerinnen wie Jeanette Ottesen oder Therese Alshammer, die auch eine Zeit lang von ihren Männern trainiert wurden, empfanden dies nach einer Zeit als nicht mehr angenehm und zielführend, Ottesen ließ sich sogar scheiden. Katinka Hosszu hatte immer betont, wie toll die Zusammenarbeit mit Shane funktioniert und für sie war es immer eine Bereicherung, gemeinsam mit ihrem Ehemann, der auch ihr bester Freund, Trainer, Manager, Psychologe, Ernährungsberater war/ist, um die Welt zu Wettkämpfen zu reisen.

Facebook, Katinka Hosszu