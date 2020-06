ISL Season 2: Split Time E l’Opportunità Di Fare Jackpot, Ecco Come Funziona

La International Swimming League è una lega nata per stupire, intrattenere e sconvolgere alcuni paradigmi a cui siamo abituati rispetto al passato del nuoto. Per rimane fedele a questi capi saldi e per movimentare ancora di più le sfide tra le franchigie ISL sarà introdotta una nuova regola.

Nella stagione 2020-2021 della ISL verranno introdotti gli “split time” che consentiranno alle squadre di rubare punti agli avversari in caso di vittoria con un ampio margine.

Ecco come funzionerà: Se un nuotatore batte un avversario nella sua gara con uno scarto di un certo tempo, il vincitore ruba i punti al perdente. Se chi si aggiudica la gara batte tutti e 7 gli altri avversari con un uno scarto uguale maggiore a quello indicato dalla tabella allora si aggiudica il Jackpot di 37 punti lasciando la casella a 0 per tutti gli altri. (i punti si raddoppiano in caso di staffetta e arrivano ad 80 nelle skin race)

ESEMPIO

se il vincitore del 100 m stile libero maschile nuota 45,00, mentre il secondo posto nuota 47,00, il vincitore della gara vince il jackpot, poiché la differenza tra il leader della gara e il resto del campo era superiore al margine dello split time. Pertanto, il vincitore del 100m stile libero guadagnerebbe 37 punti per la sua squadra, mentre il resto degli atleti in gara guadagnerebbe 0 punti.

La regola dello split time non si applica agli atleti squalificati, agli atleti che non si sono presentati e agli atleti che non sono riusciti a terminare la gara (ad eccezione dell’ultimo round della skin race). Durante l’ultima fase della skin race, nel caso in cui un atleta non si sia presentato o sia stato squalificato, la squadra del suo avversario riceverà ulteriori 7 punti, mentre la sua squadra riceverà una penalità in base alla tabella delle “penalità” gia in vigore durante la prima stagione.

Lo scopo di questo inedito regolamento è quello di stimolare le squadre a schierare sempre atleti competitivi e a non accontentarsi di una posizione in classifica, cercando invece di puntare sull’aspetto della prestazione cronometrica.

Questa primavera è stato anche ipotizzato che l’ISL ampliasse il ventaglio delle specialità nella skin race e non limitandola allo stile libero come nella scorsa stagione. Non ci sono ancora dettagli, tuttavia, su come funzionerà questa sfida nel prossimo anno.

Ecco gli split time (in secondi) per la stagione ISL 2020-2021:

Nota: i tempi sembrano essere basati sul 4% del record mondiale in ciascun evento.