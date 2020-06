In Inghilterra Bandito Lo Stile A Farfalla Come Precauzione Anti COVID

In Inghilterra i delfinisti avranno vita difficile.

Come vi abbiamo riportato il mese scorso, Swim England ha preparato un compendio con le misure da osservare per la prevenzione della diffusione del coronavirus.

Le piscine in Inghilterra potranno riaprire a partire dal 4 Luglio 2020.

Il protocollo messo in atto dal comitato tecnico scientifico specifica però cosa non si può fare in vasca. Tra le attività vietate c’è proprio lo stile a farfalla.

Si legge nel protocollo (fonte The Guardian)

“Colpi ampi come accade nel nuoto a farfalla devono essere evitati quando le corsie sono occupate”.

Tra le altre indicazioni messe a punto per il ritorno in acqua vi sono anche:

arrivare in piscina con il costume sotto gli abiti

Non si potrà fare la doccia dopo l’allenamento

ogni nuotatore deve avere almeno sei metri di spazio dagli altri.

IL PIANO DI SWIM ENGLAND

Swim England sta preparando una serie di disposizioni che saranno inviate agli operatori del settore, in modo da consentire la riapertura di 4 mila piscine in tutto il paese.

Anche se al momento non vi è data certa, si prospetta che gli impianti saranno pronti per la riapertura tra tre settimane.

Le linee guida, secondo Richard Lamburn, sono state sviluppato di concerto con i dipartimenti governativi e la collaborazione di partner internazionali.

Tutte le raccomandazioni e le disposizioni saranno in linea con la ricerca scientifica e le indicazioni del governo.

Richard ha aggiunto: “Siamo stati in regolare comunicazione con i principali stakeholder per quanto riguarda l’impatto sulle strutture. Abbiamo anche condiviso conoscenze e informazioni con Sport England, Swim Ireland, Scottish Swimming e Swim Wales”.

“Molte piscine non sono mai state chiuse prima d’ora. Abbiamo fornito la guida e il supporto necessari alle autorità locali e agli operatori per garantire che fossero mantenute in sicurezza”.