Il Ritorno Di “Bonnie The Seal” Come Mascotte Degli Europei In Corta

CAMPIONATI EUROPEI VASCA CORTA

04/08 Dicembre 2019

Vasca corta 25 metri

Tollcross International Swimming Pool – Glasgow, Scozia

Sito web dell’evento

Il 2019 si chiuderà con i Campionati in Vasca Corta 2019, in programma a Glasgow, Scozia, dal 4 all’8 Dicembre.

Teatro delle gare sarà la piscina del Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, dove nel 2018 si sono svolti i Campionati Europei in vasca lunga.

Piscina cara e fortunata per gli italiani, che ritroveranno non solo l’atmosfera scozzese ad accoglierli, ma anche una “vecchia conoscenza”.

Ritorna infatti “Bonnie the Seal” che dopo aver accompagnato i Campionati in vasca lunga, viene confermata anche per l’edizione n. 20 dell’evento in vasca da 25 metri.

Annunciata anche l’ambasciatrice della 20sima edizione: Hannah Miley.

Hannah Miley, denominata affettuosamente “smiling Miley” è una delle nuotatrici britanniche più decorate di tutti i tempi.

Specialista dei misti è stata campionessa Britannica, Europea e del Commonwealth nei 400 metri.

Vanta anche un argento mondiale nella specialità ed un quarto posto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016.

Ai Campionati Europei di Glasgow dello scorso anno ha vinto la medaglia di bronzo nei 400 m misti.

La campagna di prevendita dei biglietti per assistere alle gare è già partita.

I biglietti possono essere acquistati on line direttamente dal seguente link: