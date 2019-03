Il Campione Del Mondo Cinese Ning Zetao SI Ritira A 26 Anni

Il campione del mondo cinese Ning Zetao ha annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico all’età di 26 anni.

“Non abbiate paura del passato e del futuro!”

Così inizia il comunicato che Zetao ha diramato oggi, che è anche il suo compleanno. “Sto dicendo addio alla piscina e all’acqua blu per ricominciare la mia nuova vita”. “Grazie, miei cari fan. Vi auguro tutto il meglio. La via per il successo non è mai facile, spingete e NON TRATTENETEVI”.

Ning ha subito nel 2011 una sospensione per essere risultato positivo in un test antidoping.

Dopo aver scontato il periodo di sospensione, vinceva i Giochi Asiatici del 2014 nei 50 e 100 metri stile libero. Sempre nel 2014 fissò il Record asiatico dei 100 metri stile libero in 47.65.

Nella finale dei 100 stile libero ai Campionati del mondo di Kazan nel 2015, vinse l’oro nonostante la presenza in finale di atleti del calibro di Nathan Adrian e Cameron McEvoy.

Alle Olimpiadi di Rio del 2016 non riuscì però ad entrare in finale.

All’inizio del 2017, Zetao veniva espulso dalla Nazionale cinese poiché aveva stipulato accordi commerciali in violazione del protocollo di squadra.

Da allora è iniziato un periodo in cui Zetao si è visto poco nelle manifestazioni internazionali.

L’ultima manifestazione alla quale ha partecipato sono stati i Campionati Cinesi a Dicembre 2018, dove ha vinto il titolo nei 100 stile libero con il tempo di 48.43.

Notizia in inglese riportata da Loretta Race