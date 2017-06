From 28th June To 30th June 2017 The Glenmark 34th Sub-Junior National Aquatic Championship Organized By Swimming Federation Of India Is Held At Shiv Chhatrapati Sports Complex, Balewadi, Pune, Maharashtra.

From Wed, Jun 28, 2017 8:00 AM To Fri, Jun 30, 2017 8:00 PM

Shiv Chhatrapati Sports Complex, Swimming Pool, Balewadi, Pune, Maharashtra

Here Is The Glenmark 34th Sub-Junior National Championship Day 2 Results:-

Final Results – 200m – Individual Medley Group-III Boys Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Shoan Ganguly 02:23.20 2005 Goa Gold-NR 2 Laskar Sahil 02:26.02 2005 Bengal Silver 3 Utkarsh S Patil 02:35.66 2005 Pooja Aquatic Centre Bronze 4 Anvesh Prasade 02:37.52 2005 Maharashtra 5 Vidith S Shankar 02:38.90 2006 Dolphin Aquatics 6 Shubhojeet Gupta 02:43.51 West Bengal 7 H Nithik 02:45.12 2006 Tamil Nadu 8 Tanish Kudale 02:50.50 Maharashtra 9 Guna Balan S 02:52.65 2006 Tamil Nadu 10 Jadon Siddhant Singh 02:54.28 2006 Madhya Pradesh Final Results – 200m – Individual Medley Group-III Girls Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Sanjiti Saha 02:38.18 2005 Maharashtra Gold 2 Shakthi Balakrishnan 02:38.62 2005 Tamil Nadu Silver 3 Apeksha Fernandes 02:40.68 2005 Maharashtra Bronze 4 A.JEDIDAH 02:45.10 2005 Karnataka 5 Latiesha Mandanna 02:47.64 2005 Karnataka 6 Asmita KARMAKAR 02:47.77 2005 Bengal 7 Das Lavleen 02:50.44 2006 Assam 8 Bhumi Gupta 02:55.28 2004 Chattisgarh 9 Shrishti Tandon 02:59.05 Uttar Pradesh 10 Tanusmita Das 03:01.28 Bengal

Final Results – 100m – Breaststroke Group-III Boys Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Shubhojeet Gupta 01:17.56 West Bengal Gold 2 Reang Surabin 01:18.18 2005 Tripura Silver 3 Adith Smaran Olety 01:18.68 2005 Karnataka Bronze 4 T Jashua 01:21.16 Tamil Nadu 5 Chauhan Suraj 01:21.80 2005 Uttar Pradesh 6 Vidith S Shankar 01:21.92 2006 Karnataka 7 Thokchom Mahananda 01:22.62 2006 Manipur 8 Bhowmi K Sayan 01:23.92 2006 Bengal Final Results – 50m – Breaststroke Group-III Boys Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Reang Surabin 00:35.06 2005 Tripura Gold 2 Chauhan Suraj 00:35.68 2005 Uttar Pradesh Silver 3 Jashua T 00:36.57 2005 Tamil Nadu Bronze 3 Mirza Rehan 00:36.57 2006 Assam Bronze 5 Adith Smaran Olety 00:36.65 2005 Karnataka 5 Thokchom Mahananda 00:36.65 2006 Manipur 5 Pranav Barathi 00:36.65 2005 Karnataka 8 Yuvraj Chakravorty 00:37.07 Assam 9 Shubhojeet Gupta 00:38.27 West Bengal 10 Bhowmi K Sayan 00:38.37 2006 West Bengal 11 Rana Pratap 00:39.57 2006 Jharkhand 12 Tejendra Singh 00:39.62 2005 Rajasthan 13 Balaji Patil 00:39.75 2005 Maharashtra 14 Shann Antony Suresh 00:40.23 2005 Kerala 15 Pringel Debbarma 00:40.26 2005 Tripura 16 Lakshya Singh Rana 00:40.55 2005 Delhi 17 Vidyut Sriram 00:40.74 2005 Tamil Nadu 18 Thangjam Joychandra Singh 00:40.76 2005 Manipur 19 L Shresht 00:40.77 2005 Maharashtra 20 Majha Marandi 00:41.02 2006 Odisha 21 Maneesh N 00:41.12 2005 Andhra Pradesh 22 Keshav Kaushik 00:41.87 2005 Haryana 23 Wilson P Massi 00:42.15 2005 Delhi 24 Manan Dahiya 00:42.52 2006 Haryana 25 Nilesh Kumar 00:43.18 2005 Bihar 26 Shah Reyan A 00:43.95 2005 Gujarat 27 Kushagra Mehra 00:44.96 2005 Madhya Pradesh 28 Dhapola Rajat 00:45.47 2005 Uttarakhand 29 Shirshak Naik 00:46.03 2005 Goa 30 Om Kadam 00:46.20 2005 Gujarat 31 Manavjot Singh Ghuman 00:47.28 2005 Punjab 32 Raj Ankur 00:49.50 2005 Bihar 33 Cyrus 00:50.98 2005 Andaman And Nicobar

Final Results – 50m – Breaststroke Group-III Girls Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Vedika Amin 00:36.49 Maharashtra Gold 2 Samara.A.Chacko 00:36.98 2005 Karnataka Silver 3 Apeksha Fernandes 00:38.42 2005 Maharashtra Bronze 4 Mishra Manali 00:38.39 2005 Assam 5 Nagagreeshmini V 00:39.46 Andhra Pradesh 5 Shriya Ishwar Prasad 00:38.56 2006 Tamil Nadu 6 Aastha Bordoloi 00:39.13 Assam 8 Mridula Krishna 00:40.88 2005 Tamil Nadu 9 Bhumi Gupta 00:41.26 2004 Chattisgarh 10 Patra Swastika 00:41.77 2006 Bengal 11 Laithangbam Matilda 00:41.84 2005 Manipur 12 Shreya Chakraborty 00:41.95 2005 West Bengal 13 Mallika Murasing 00:42.12 2005 Tripura 14 Sanjana Prabhugaonker 00:42.64 2006 Goa 15 Ch. Marina Devi 00:43.30 2005 Manipur 16 Nabiha Yoosuf 00:43.47 2006 Delhi 17 Sharma Harshita 00:43.58 2005 Haryana 18 Halarnkar Gauri 00:44.32 2006 Goa 19 S Bhadra Sudevan 00:44.54 2005 Kerala 20 Kuchungti Noatia 00:44.84 2005 Tripura 22 Sodhi Daspreet Kaur 00:45.32 2005 Odisha 23 Krisha Trivedi 00:45.73 2005 Gujarat 24 Vanisha Bashambu 00:46.42 2006 Punjab 25 Manjari Jaiswal 00:46.93 2004 Uttar Pradesh 26 Ishita PARIHAR 00:48.47 2005 Madhya Pradesh 27 Diya Joshi 00:51.46 2005 Uttarakhand 28 Sonakshi Sahay 00:53.97 2005 Bihar 29 Saanvi S Rao 00:39.38 2005 Karnataka DSQ Final Results – 50m – Freestyle Group-IV Girls Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Kashyap Jahnabi 00:30.88 2007 Karnataka Gold – NR 2 Ridhima Veerendra 00:30.91 2007 Karnataka Silver 3 Haasini Prabhakar 00:32.65 2007 Tamil Nadu Bronze 4 Debnath Pritha 00:32.97 2007 Bengal 5 Aashna Ashwin Mattur 00:33.07 2007 Karnataka 6 Kshama Iyer 00:33.90 2007 Maharashtra 7 Sawar Akuskra 00:34.51 Maharashtra 8 Patel Diya 00:34.65 2007 Gujarat 9 Jain Suhani 00:34.67 2007 Uttar Pradesh 10 Arhee Buragohain 00:34.89 Assam 11 P Preshetha 00:35.43 2007 Tamil Nadu 12 Joan Christy Varkey 00:35.67 2007 Rajasthan 13 Ananya Jana 00:36.30 2007 West Bengal 14 Ananya Rawat 00:36.66 2008 Delhi 15 Arya. 00:36.71 2007 Kerala 16 Ankita Rawat 00:37.78 2008 Madhya Pradesh 17 Venika Parikh 00:38.82 2008 Gujarat 18 Arshpreet Kaur 00:39.32 2007 Punjab 19 Kopal Rai 00:39.55 Madhya Pradesh 20 Susmitha K 00:39.59 2007 Andhra Pradesh 20 Rashma Sarkar 00:39.59 2007 Tripura 22 Niranjani Borde 00:39.82 2008 Goa 23 Shivanya Bhatnagar 00:40.21 2007 Haryana 24 Mannata Mishra 00:41.87 2007 Odisha 25 Siddhi Singh 00:45.24 2008 Jharkhand 26 Manya Mishra 00:50.12 2007 Uttarakhand 26 Lavi Soni 00:50.12 2007 Chhattisgarh 28 Naina Grewal 00:50.78 2007 Himachal Pradesh

Final Results – 50m – Freestyle Group-IV Boys Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Utkarsh GOR 00:30.55 Maharashtra Gold 2 Ahmed Basit 00:31.40 2007 Assam Silver 3 Meitei S. Athouba 00:32.30 2007 Manipur Bronze 4 Pawar Saksham 00:32.34 2007 Delhi 5 Sanskar Bhuyan 00:32.91 Assam 6 Lucky VERMA 00:33.00 Madhya Pradesh 7 Sanjeev K Athavan 00:33.32 Tamil Nadu 8 Alaister Samvel Rego 00:33.48 2007 Karnataka 9 Sampath Kumar Yadav G 00:33.20 2007 Andhra Pradesh 10 Rithish Vikram D 00:33.32 2007 Karnataka 11 Rishabh Das 00:33.46 Maharashtra 12 Pranjal PANDEY 00:33.56 2007 Madhya Pradesh 13 Singh Ranbir D 00:33.83 2007 Delhi 14 Anish Swarnakar 00:34.45 2007 Bengal 15 Adikesh S D 00:34.64 2007 Kerala 16 Theerdhu Samadev M 00:34.68 Andhra Pradesh 17 Mondal Soumen 00:34.69 2007 Bengal 18 Taj Uddin 00:35.20 2007 Tripura 19 Soham Surti 00:35.72 2008 Gujarat 20 Karapurkar Ojas K 00:36.31 2007 Goa 21 Adhiraj Singh 00:37.15 2007 Punjab 22 Soumen Das 00:37.44 2007 NSA 23 Gyan Gunjan 00:37.74 2008 Bihar 24 Willcocks John 00:37.76 2007 Goa 25 Dhruv Tank 00:37.93 2008 Gujarat 26 Biswajit Dutta 00:38.40 2007 Chhattisgarh 27 Virat Chauhan 00:38.45 2007 Uttar Pradesh 28 Sanjay S 00:43.38 Puducherry 29 Vanlaltanpuia K 00:44.15 2007 Mizoram 30 Dakash Grewal 00:45.02 2007 Himachal Pradesh 31 Soumya Ranjan Parida 00:45.58 2008 Odisha 32 Sharma Kartik 00:37.24 2007 Punjab DSQ Final Results – 50m – Backstroke Group-IV Boys Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Utkarsh 00:34.30 2005 Maharashtra Gold – NR 2 Meitei S. Athouba 00:36.06 2007 Manipur Silver 3 Rishabh Das 00:36.19 Maharashtra Bronze 4 Rithish Vikram D 00:36.90 2007 Karnataka 5 Sen Robin 00:38.15 2007 Delhi 6 Ahmed Basit 00:38.31 2007 Assam 7 Krish Sukumar 00:38.56 2007 Karnataka 8 Theerdhu Samadev M 00:38.69 Andhra Pradesh 9 Sanskar Bhuyan 00:39.43 Assam 10 Subhojit Dwari 00:39.45 Bengal 11 Ravit KHARB 00:39.46 2007 Delhi 12 Kathiroli P R 00:39.58 2007 Tamil Nadu 13 Pranjal PANDEY 00:39.62 2007 Madhya Pradesh 14 Lucky VERMA 00:40.74 Madhya Pradesh 15 SREEHARI. B 00:41.92 2008 Kerala 16 Priyanshu BAJIRAO 00:42.30 2007 Gujarat 17 Aman KUMAR YADAV 00:42.43 2007 Uttar Pradesh 18 Willcocks John 00:42.51 2007 Goa 19 Adi S. SIGNAPURKAR 00:43.94 2008 Goa 20 Heer Pitroda 00:46.70 2008 Gujarat 21 Biswajit Dutta 00:48.29 2007 Chhattisgarh 22 Chinmay Sharma 00:50.23 2007 Rajasthan 23 Soumya Ranjan Parida 00:55.51 2008 Odisha 24 Sounak Roy 00:54.20 2007 Bengal DSQ

Final Results – 100m – Butterfly Group-III Girls Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Sanjiti Saha 01:07.77 2005 Maharashtra Gold – NR 2 Palak Dhami 01:08.82 2005 Maharashtra Silver 3 Shakthi Balakrishnan 01:12.46 2005 Tamil Nadu Bronze 4 A.JEDIDAH 01:13.91 2005 Karnataka 5 Lavleen Das 01:14.48 Assam 6 Mugilavanika K 01:14.69 2005 Tamil Nadu 7 Medha Venkatesh 01:15.84 2005 Karnataka 8 Patel Dhara 01:16.20 2006 Gujarat 9 Manna Sima 01:19.70 2005 Bengal 10 Deeti B Thakkar 01:21.35 2006 Gujarat 11 Kashyap Jharna 01:23.46 2006 Assam 12 Mridula Krishna 01:23.64 2005 Tamil Nadu 13 Patnayak Sneha 01:24.61 2006 Uttar Pradesh 14 Sachdeva Bhavya 01:26.14 2005 Delhi 15 Laalitha M 01:45.35 2006 Andhra Pradesh Final Results – 100m – Butterfly Group-III Boys Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Shoan Ganguly 01:02.75 2005 Goa Gold -NR 2 Anubhab Parashar 01:03.63 Assam Silver 3 Laskar Sahil 01:03.84 2005 Bengal Bronze 4 Utkarsh S Patil 01:07.30 2005 Karnataka 5 Dishant Buragohain 01:08.26 Assam 6 Shreyas V 01:08.29 2005 Karnataka 7 Singh Ridhraj G 01:09.36 2005 Delhi 8 Anvesh Prasade 01:09.78 2005 Maharashtra 9 Anshuman Jhingran 01:12.35 Maharashtra 10 Anshav JINDAL 01:17.10 Punjab 11 S Guna Balan 01:17.38 2006 Tamil Nadu 12 Biswas Parambrata 01:18.10 2006 Bengal 13 Dash Anirudh 01:21.35 2005 Andhra Pradesh 14 Sahu Amar Prakash 01:23.48 2006 Chhattisgarh 15 Arnav Mishra 01:25.65 2005 Uttar Pradesh 16 Shubham Yadav 01:27.85 2006 Madhya Pradesh 17 Eesh Tiwari 01:29.65 2005 Haryana 18 Aryan Joshi 01:31.94 2006 Gujarat

Final Results – 50m – Backstroke Group-IV Girls Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Ridhima Veerendra 00:35.51 2007 Karnataka Gold – NR 2 Kashyap Jahnabi 00:37.04 2007 Assam Silver 3 Aashna Ashwin Mattur 00:37.43 2007 Karnataka Bronze 4 Sanjana Pala 00:39.16 Maharashtra 5 Adhvika Asghar 00:39.37 Kerala 6 Haasini Prabhakar 00:39.39 2007 Tamil Nadu 7 Debnath Pritha 00:39.95 2007 Bengal 8 Anushka Salaskar 00:40.31 Maharashtra 9 Jain Suhani 00:41.65 2007 Uttar Pradesh 10 Patel Diya 00:42.33 2007 Gujarat 11 P Preshetha 00:43.13 2007 Tamil Nadu 12 Arhee Buragohain 00:43.25 Assam 13 Kopal Rai 00:43.87 Madhya Pradesh 14 Manya Bist 00:44.06 2007 Delhi 15 Arshpreet Kaur 00:44.55 2007 Punjab 16 Pavani Sarayu N 00:44.57 2008 Andhra Pradesh 17 Ananya Rawat 00:44.59 2008 Delhi 18 Venika Parikh 00:46.05 2008 Gujarat 19 Shivanya Bhatnagar 00:46.08 2007 Haryana 20 Nandini Thakur 00:46.19 2007 Bengal 21 Ariana Parikh 00:46.65 2007 Jharkhand 22 Shivi Sethi 00:46.74 2007 Madhya Pradesh 23 Rima Singh 00:49.76 2007 Chattisgarh 24 Madhumathi B 00:53.42 2007 Andhra Pradesh 25 Hansika Veluskar 01:08.88 2008 Goa Final Results – 200m – Freestyle Group-III Girls Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Shakthi Balakrishnan 02:19.52 2005 Tamil Nadu Gold 2 Aanya Wala 02:20.88 Maharashtra Silver 3 Apeksha Fernandes 02:21.54 2005 Maharashtra Bronze 4 A.JEDIDAH 02:26.04 2005 Karnataka 5 Sachdeva Bhavya 02:26.11 2005 Delhi 6 Samanvitha Ravikumar 02:26.29 2005 Karnataka 7 Mugilavanika K 02:30.35 2005 Tamil Nadu 8 Aastha Bordoloi 02:40.22 Assam 9 Panmei Dekalu Th 02:31.52 2005 Manipur 10 Krtyalakshmi Sajith 02:32.24 Tamil Nadu 11 Asmita KARMAKAR 02:38.04 2005 Bengal 12 Manna Sima 02:39.23 2005 Goa 13 Mahale Durva A 02:49.99 2006 Punjab 14 Kaur Jasnoor 02:52.30 2006 Madhya Pradesh 15 Ishita PARIHAR 02:53.45 2005 Kerala 16 Abhirami Sreekumar 02:54.12 Andhra Pradesh 17 Navya Sree M 03:05.62 2005 Andhra Pradesh