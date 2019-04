Ryan Lochte gibt John Legend Schwimmunterricht

Der US-amerikaniscche R&B Musiker und Songwriter, Schauspieler und Oscarpreisträger John Legend hatte im Februar in den sozialen Medien darüber gesprochen, dass er zum ersten Mal seit seinem fünften Jahr wieder Schwimmunterricht nehmen würde. Legend ist 40 Jahre alt und hat in seiner Karriere rund 30 Millionen Tonträger verkauft, darunter die Single All of me.

Legend ist mit US Supermodel Chrissy Teigen verheiratet, das Paar lebt in Los Angeles, Kalifornien. In ihrem Pool hatten sie nun Besuch von Ryan Lochte, US Schwimmer und Gewinner von insgesamt 12 Olympischen Medaillen. Vor Locht hatten bereits prominente US Schwimmer wie Natalie Coughlin, Maya DiRado, Lia Neal, Kristy Kowal, Jessica Hardy, and Simone Manuel, angeboten, Mr. Legend ein wenig professionellen Nachhilfeunterricht im Wasser zu geben.

Nun war es Ryan Lochte, der ein paar Runden mit Legend in dessen heimischem Pool geschwommen ist. Am Montag veröffentlichten sie in den sozialen Medien ein kurzes Video.