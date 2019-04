OFFIZIELL BESTÄTIGT: BERLIN WIRD FINA WELTCUP STATION 2019

Der Deutsche Schwimmverband (DSV) hat in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass “die Stadt Berlin, der Weltverband FINA und der Deutsche Schwimm-Verband e.V. sich gemeinsam darauf geeinigt haben, dass die deutsche Sportmetropole Austragungsort des FINA Swimming World Cups werden wird. Schauplatz der Veranstaltung vom 11. bis 13. Oktober 2019 ist einmal mehr die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark mit dem unter nationalen und internationalen Schwimmern geschätzten „schnellen Becken“. Berlin wird nun ganz offiziell eine von insgesamt sieben Stationen der international renommiertesten Schwimmserie. Die Wettkämpfe werden an drei Tagen auf der 50m-Bahn geschwommen. Außerdem wird der Weltcup von der FINA zum Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 aufgewertet und dürfte, wie in der Vergangenheit auch, viele internationale Top-Stars der Schwimmszene in die Sportmetropole locken.”

Die FINA hatte Berlin schon vor dieser offiziellen Verkündung als Austragungsort eines Stopps des World Cups 2019 geführt. Berlin war seit dem Jahr 2000, mit Ausnahme in 2014, 2015 und 2018, Veranstaltungsort. Berlins Sportstaatssekretär Aleksander Dzembritzki freut es besonders, dass die Sportmetropole Berlin wieder Teil des FINA Weltcups ist: „Mit der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark bieten wir eine der besten und schnellsten Schwimmhallen Europas und damit hervorragende Bedingungen für hochkarätigen Schwimmsport. Außerdem wird der FINA Weltcup ab sofort wieder einen festen Platz im Sportkalender der Hauptstadt haben. Berlins Schwimmfans können sich auf tolle Wettkämpfe freuen.“

Die 31. Ausgabe des Weltcups wird in Berlin auf der 50 m Bahn aussgetragen. Ebenfalls finden die Wettkämpfe an drei Tagen statt, von Freitag bis Sonntag und nicht nur an zwei Tagen.

Der Weltverband wird in diesem Jahr über US$ 2,5 Mio. an Preisgeldern ausschütten. Davon 1 Mio. für die Gewinner innerhalb der Weltcupstationen, US$ 942.000 für die Cluster-Gewinner und US$ 600.000 für die Sieger der kompletten World Cup Serie.

Alle Weltcup Termine 2019:

1. Tokyo (JPN): 02. – 04. August

2. Jinan (CHN): 08. – 10. August

3. Singapore (SGP): 15. – 17. August

4. Budapest (HUN): 04. – 06. Oktober

5. Berlin (GER): 11. – 13. Oktober

6. Kazan (RUS): 01. – 03. November

7. Doha (QAT): 07. – 09. November