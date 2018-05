Gabriele Detti Prosegue La Riabilitazione. Europei a Rischio?

In un comunicato stampa, la Federazione Italiana Nuoto annuncia che Gabriele Detti non parteciperà al collegiale in altura in Sierra Nevada.

Questo il testo del comunicato:

“Gabriele Detti non parteciperà al collegiale in programma in Sierra Nevada dal 17 maggio al 9 giugno. Il campione del mondo e d’Europa, nonché doppio bronzo olimpico, proseguirà con sedute di riabilitazione e di allenamenti adeguati ai volumi di carico in relazione al persistere del fastidio alla spalla sinistra. Tra tre settimane si sottoporrà ad un ulteriore consulto per verificare le condizioni fisiche e pianificare il prosieguo della stagione”

L’infortunio a Novembre 2017

A fine Novembre 2017 il Campione del Mondo Gabriele Detti annunciava che avrebbe saltato gli ultimi appuntamenti dell’anno a causa di un infortunio alla spalla

Anche il suo allenatore Stefano Morini fu chiaro.

Se c’era un’Olimpiade vicina avrebbero affrontato il problema in un altro modo e con altri tempi. Lo staff del campione decise quindi di far curare bene Gabriele.

L’obiettivo era di riprendere piena funzionalità e recupero alla spalla.

L’Italia del nuoto rimaneva orfana di uno dei suoi atleti più rappresentativi.

Assente ai Campionati Italiani in vasca Corta di Riccione e agli Europei in vasca corta di Copenhagen.

Ad Aprile, Detti tornava in gara ai Campionati Italiani Assoluti Unipol Sai, a Riccione.

Durante la prima giornata, nuotava le qualifiche della gara dei 400 stile libero. Realizzava il tempo di 3’47″07, unico atleta a scendere sotto i 3 minuti e 50 secondi.

Al termine della gara, però, Gabriele dichiara che non avrebbe partecipato alle finali. Queste le parole del campione rilasciate nel dopo gara.

“Ho ancora un po’ di dolore alla spalla e quindi non sono del tutto tranquillo. Essere tornato è già importante” (fonte Federnuoto).

Gabriele Detti dopo la rinuncia alla finale, dichiarava alla stampa di volersi rimettere subito al lavoro per tornare in piena forma.

Il suo obiettivo stagionale rimanevano gli Europei in vasca lunga, in programma a Glasgow dal 2 al 9 Agosto.