French Open: Sieg für Koch, Podiumsplätze für Foos, Riedemann

13th Annual French Open Swimming Championships

Dienstag, 18. Juni und Mittwoch, 19. Juni

L'Odyssée Aquatic Complex, Chartres

50 m Bahn

Veranstaltungsseite

Meldeergebnis

Ergebnisse

Am zweiten und letzten Veranstaltungtag der French Open in Chartres siegte Marco Koch über 200 m Brust in 2:08,62 Minuten. Seine persönliche Bestzeit von 2:07,47 Minuten stellte er 2014 bei den Europameisterschaften in Berlin auf und wurde Europameister. In Chartres hat er heute seine Saisonbestleistung weiter verbessert, mit 2:08,62 Minuten liegt er im aktuellen World Ranking weiterhin auf Platz 9.

Reva Foos holte sich die Silbermedaille über 200 m Freistil in 2:00,23 Minuten, über diese Strecke ist sie im laufenden Jahr die schnellste deutsche Schwimmerin in 1:57,79 Minuten. Die 26-Jährige hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert, immerhin um 1,2 Sekunden von August 2018 bis April 2019. Foos hat zusammen mit Marco Koch ihren Trainingsstandort von Darmstadt nach Frankfurt gewechselt.

Lange Bahn (50m) 1:57.79 Stockholm (SWE) 1:58.35 Bergen (NOR) 1:58.61 Barcelona (ESP) 1:58.70 Canet-En-Roussillon (FRA) 1:58.82 Berlin 1:58.90 Glasgow (GBR) 1:58.99 Glasgow (GBR)

(Quelle: swimrankings.net)

Bronze fischte heute Laura Riedemann über 50 m Rücken in 28,40 Sekunden aus dem Becken.

Die weiteren Ergebnisse der deutschen Schwimmer: