Freestyle Swimming Flip Turn Ko Sikhe Sirf 4 Steps Me

Hello Swimmers, Aaj Ham Swimming Ki Ek Or Basic Skill Ko Sikhenge And Wo Skill Hai “Freestyle Flip-Turn”, Ham Sabne Kahi Na Kahi Un Swimmers Ko Dekha Hi Hoga Jo Wall Ko Touch Nahi Krte Balki Flip Karke Turn Krte Hai And Ek Flow Ke Sath Swimming Krte Hai, Aaj Ham Usi Skill Ko Sikhenge And Janenge Ki Kaise Ham Wo Flip-Turn Sikh Skte Hai. Uske Liye Niche Maine Video Post Kiya Hai Aap Use Play Krke Dekh Skte Hai, And Usme Btaye Gye Sare Steps Ko Carefully Follow Karne Se Aap Bhi Bdi Asani Se Flip-Turn Sikh Jayenge.

Ham Sab Jante Hai Ki Swimming Me Agar Aapko Fast Swimming Karni Hai To Apko Apne Start Ko, Stroke Ko, Breathing Technique, Turn Ko And Iske Bhi Alwa Kafi Choti Choti Chizo Par Achi Pakad Bnani Padti Hai Kyuki Agar Apne Koi Bhi Ek Part Me Kam Focus Kiya To Aap Apne Aim Se Kafi Door Ho Jayenge.

