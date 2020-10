Five Months Ke Baad India Ke Finest Swimmers Aa Chuke Hai Pool Mei Return

Covid-19 Pandemic Ki Wajah Se Pools Par Jo Restrictions Lagaye The Us Wajah Se Indian Swimmers Aisa Feel Kar Rahe The Jaise Ki Wo Koi Fish Ho Aur Unhe Water Se Bahar Kiya Jaa Chukka Hai.

Kushagra Rawat Ko Water Ke Bahar Breath Karte Time Aisa Laga Jaise Ki Unka Head Bounce Kar Raha Hai Aur Unka Swimming Rhythm Bhi Sahi Nahi Hai. Backstroke Specialist Srihari Nataraj Ko Unke Return Ke First 3-4 Days Tak Kuch Bhi Awareness Nhi Thi Ki Unke Arms Kaise Move Kar Rahe Hai Water Mei.

India Mei Wapas Aane Ke Baad, Unhe Realize Hua Ki Pre-Pandemic Era Ki Speed Ko Match Kar Paana Difficult Hoga. “Aisa Hone Mei Time Lagega, Shayad Two Months Aur Bhi,” Srihari Ne Kaha.

“Target Ye Hai Ki Apne Previous Best Ke Jitna Close Ho Sake Utna Jaaya Jaye. But Mai Apne Best Ke Bilkul Bhi Close Nahi Hu,” Inhone Kaha, Jo Ki Hope Kar Rahe Hai Ki Coming Months Mei At-least Competitive Swimmers Ke Liye Hi Delhi Ka Talkatora Waters Open Karne Ke Liye Allowed Kar Diya Jayega. “Ya Phir Mai Bangalore Jaunga. Mujhe Atleast A Month And A Half Ki Jarurat Padegi,” 800-Freestyle Specialist Ne Kaha.

Five Months Ke Training Aur Sirf Gym Workout Mei Restrict Hone Ki Wajah Se Water Ki Elusive Feeling Ke Bare Mei Batate Huye, Rawat Ne Kaha, “First Three Weeks Mei Toh Body Sirf Gym Ke Workout Ke Wajah Se Puri Tarah Sore Thi. But Initially Koi Tempo Hi Nhi Tha. Breath Karte Samay Mera Head Weirdly Bounce Karta Tha. Hips Bhi Align Nahi The Aur Mai Right Ki Taraf Jyada Lean Rahta Tha. Kabhi Kabhi Left Hand Kaafi Jyada Out Chala Jaata Tha. Mai Stroke Bhi Nhi Paa Raha Tha- Aisi Chiz Jo Year Ke Start Mei Naturally Aa Jaati Thi.”

SAFETY PROTOCOLS:

Agar Koi Bhi Pool Ke Parameter Ke Bahar Without Mask Dikh Jaata To Us Par 3000 Dirhams Ka Fine Lagaya Jaata Tha, Rawat Ne Kaha. “Aur Agar Koi Social Distancing Nhi Follow Karta Tha To 2 Warning Ke Baad Wo Log Session Cancel Kar Dete The. Ye Kabhi Hum Log Ke Saath Nhi Hua, But In Rules Ko Strictly Enforced Kiya Gaya Tha,” Unhone Add Kiya.

Indian Morning Aur Evening Mei Couple Of Hours Swimming Karte The. “But Agar Session 7:30 Se Start Hota Tha To Hume Start Ke Just Pahle Hi Andar Jaana Padta Tha Aur, 9:30 Tak Vacate Kar Dete The,” Rawat Ne Recall Kiya.

Srihari Ke Liye, Weather Koi Badi Problem Nahi Thi. “Mujhe Sub-Zero Place Mei Rakho Mai Mind Nahi Karunga. But Mujhe Heat Jyada Pasand Nahi Hai,” Unka Kahna Hai. Is Trio Ne Khud Ko Waha Se Leave Karne Se Pahle 1 Baar Aur Dubai Se Entry Aur Exit Karte Time 2 Baar Test Karaya.

