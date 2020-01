FINA Champions Swim Series 2° Tappa: Di Liddo Prima nei 100 farfalla

La FINA Champions Swim Series si sposta a Pechino. Dopo la prima tappa, tenutasi a Shenzhen qualche giorno fa, gli atleti tornano in acqua per ripetere lo stesso programma gare previsto per la manifestazione. Per l’Italia sono nuovamente in acqua Martina Carraro e Elena Di Liddo.

Proprio come nel Day 1 di Shenzhen Elena Di Liddo vince i 100 farfalla e migliora il crono segnato ad inizio settimana, formato la piastra a 58.09, tempo di assoluto rilievo che si pone a mezzo secondo da quanto richiesto dalla FIN per la partecipazione olimpica (da nuotare però durante gli Assoluti di marzo).

Martina Carraro conserva la terza posizione dei 200 rana ma non riesce a ripetere la vittoria dei 50. E’ terza anche nella vasca singola, vinta da Molly Hannis.

La maggior parte dei nuotatori impegnati in questa due giorni di gare ha partecipato anche alla prima Swim Series, tra i pochi nuovi innesti è da segnalare Daiya Seto. Il giapponese ha dato prova di non aver perso lo stato di forma dopo il record mondiale stabilito durante la International Swimming League nei 400 misti. In questa giornata ha stabilito infatti il nuovo primato asiatico nei 200 farfalla (1:52.53) e si è avvicinato anche nei 200 misti nuotati poco dopo ( 1:55.55).

Programma gare 18 Gennaio FINA Swim Series

200 METRI DORSO DONNE

200 METRI FARFALLA UOMINI

100 METRI FARFALLA DONNE

50 METRI STILE LIBERO UOMINI

200 METRI RANA DONNE

100 METRI DORSO UOMINI

400 METRI STILE LIBERO DONNE

50 METRI FARFALLA UOMINI

100 METRI STILE LIBERO DONNE

200 METRI MISTI UOMINI

50 METRI RANA DONNE

100 METRI RANA UOMINI

50 METRI DORSO DONNE

200 METRI STILE LIBERO UOMINI

4X100 STILE LIBERO MIXED

RISULTATI COMPLETI DAY 1

200 METRI DORSO DONNE

WR: 3:03.35 SMITH Regan Gwangju 2019

HOSSZU Katinka 2:09.95 LIU Yaxin 2:11.46 PICKREM Sydney 2:12.78 TOUSSAINT Kira 2:15:03

200 METRI FARFALLA UOMINI

WR: 1:50.73 MILAK Kristof Gwangju 2019

SETO Daiya 1:52.53 New Asian Record KENDERESI Tamas 1:55.87 SAKAI Masato 1:56.23 KESYL Denys 1:58.25

100 METRI FARFALLA DONNE

WR: 55.48 SJOESTROEM Sarah Rio de Janeiro 2016

DI LIDDO Elena 58.09 OTTESEN Jeanette 58.74 KROMOWIDJOJO Ranomi 59.17 HOSSZU Katinka 1:00.20

50 METRI STILE LIBERO UOMINI

WR: 20.91 CIELO FILHO Cesar San Paolo 2009

MOROZOV Vladimir 21.55 GKOLOMEEV Kristian 21.86 ANDREW Michael 21.89 ERVIN Anthony 22.90

200 METRI RANA DONNE

WR: 2:19.11 PEDERSEN Rikke Barcellona 2013

YU Jingyao 2:24.52 YE Shiwen 2:25.61 CARRARO Martina 2:28.80 PICKREM Sydney 2:30.31

100 METRI DORSO UOMINI

WR: 51.85 MURPHY Ryan Rio de Janeiro 2016

XU Jiayu 52.97 = 1. IRIE Ryosuke 52.97 GREVERS Matt 53.71 PEBLEY Jacob 54.55

400 METRI STILE LIBERO DONNE

WR: 3:56.46 LEDECKY Katie Rio de Janeiro 2016

KESELY Ajna 4:09.10 KAPAS Boglarka 4:11.35 EGOROVA Anna 4:11.55 WANG Jianjiahe 4:13.86

50 METRI FARFALLA UOMINI

WR: 22.27 GOVOROV Andrii Roma 2018

SANTOS Nicholas 22.95 ANDREW Michael 23.18 GOVOROV Andrii 23.19 KOSTIN Oleg 23.30

100 METRI STILE LIBERO DONNE

WR: 51.71 SJOESTROEM Sarah Budapest 2017

HAUGHEY Siobhan 53.33 KROMOWIDJOJO Ranomi 53.52 HEEMSKERK Femke 53.81 COLEMAN Michelle 54.13

200 METRI MISTI UOMINI

WR: 1.54.00 LOCHTE Ryan Shanghai 2011

SETO Daiya 1:55.55 WANG Shun 1:56.81 DESPLANCHES Jeremy 1:57.66 ANDREW Michael 2:01.59

50 METRI RANA DONNE

WR: 29.40 KING Lilly Budapest 2017

HANNIS Molly 30.34 ATKINSON Alia 30.44 CARRARO Martina 30.79 HULKKO Ida 30.86

100 METRI RANA UOMINI

WR: 56.88 PEATY Adam Gwangju 2019

YAN Zibei 58.83 KAMMINGA Arno 58.95 BALANDIN Dmitriy 1:00.00 SHYMANOVICH Ilya 1.00.29

50 METRI DORSO DONNE

WR: 26.98 LIU Xiang Jakarta 2018

LIU Xiang 27.58 FESIKOVA Anastasiia 27.90 TOUSSAINT Kira 28.22 PILHATSCH Caroline 28.28

200 METRI STILE LIBERO UOMINI

WR: 1:42.00 BIEDERMANN Paul Roma 2009