Federico Burdisso Ottimi Risultati Nella Prima Gara In Lunga Del 2020

SENIOR MIDWEST OPEN

11-12 Gennaio 2020

Evanston, IL

Vasca Lunga 50 metri

Risultati (in aggiornamento)

Federico Burdisso ha inaugurato il suo 2020 in vasca lunga al Senior Midwest Open. Il Senior Midwest Open si è svolto ad Evaston, nell’Illinois ed è stato ospitato dall’Università frequentata dall’azzurro.

Un’occasione molto importante per gli atleti di cimentarsi in gare in vasca lunga, come ha dichiarato il capo allenatore della North Western University Jeremy Kipp .

“In Illinois, non abbiamo molte possibilità [di gareggiare in vasca lunga] al di fuori dell’estate o la Pro Series. In questo periodo dell’anno, come sappiamo, la TYR Pro Series può essere dura per i nuotatori inesperti. Abbiamo lavorato molto per far sì che questo incontro si svolgesse”.

Dopo aver debuttato all’inizio di Gennaio in vasca da 25 yard, Federico Burdisso ha affrontato le sue prime gare in vasca lunga del 2020.

Ha gareggiato nei 50 metri stile libero e nei 50 metri farfalla.

Nei 50 stile ha fermato il cronometro in 22.81, avvicinandosi al suo personal best di sempre. Il primato di Burdisso in questa distanza è infatti di 22.72, con il quale ha vinto la finale Juniores dei Campionati Italiani di Categoria di Roma, l’11 Agosto 2018.

Nei 50 metri farfalla ha invece toccato la piastra in 24.20, vincendo la gara. Il personale di Federico Burdisso nei 50 farfalla è di 23.95 realizzato al Meeting Internazionale di Ginevra a Gennaio 2019.