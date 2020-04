Federico Burdisso “Metto Un Punto Al Mio Percorso”

View this post on Instagram

Ciao a tutti, vorrei rubarvi 2 minuti del vostro prezioso far nulla della quarantena. In questo periodo di riposo e distaccamento da tutto, ho avuto la possibilità di ricaricarmi ed in primis di pensare. Pensare alla mia vita, ai miei obiettivi e a quello che sarà poi il mio futuro. Non voglio negarlo, tutta questa situazione mi ha messo un po' in crisi mentalmente; ed è proprio quando ho ritrovato l'equilibrio interno, che sono riuscito a capire quello che voglio veramente fare della mia vita. Ed è così, che con questa foto, uno dei momenti più belli e forti che possa ricordare, voglio mettere il MIO punto ad un percorso pieno di emozioni, pieno di gioie e lacrime, pieno di successi ma anche pieno di problemi ed ostacoli che ahimè, non è più quello che mi fa star bene. Credetemi, è stata una decisione pensata, non presa nel panico. Semplicemente non è più quello che voglio. I miei obiettivi si sono spostati anche a protezione del mio futuro. Spero possiate capire e comprendere tutto quello a cui sto andando contro e possiate sostenermi nelle scelte e decisioni. Ringrazio tutti coloro che mi sono sempre stati vicini. Spero di aver lasciato qualcosa.