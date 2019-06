Emma McKeon Nuota Il Personale Di Sempre Nei 200 Stile Libero, 1:54.55

TRIALS MONDIALI AUSTRALIANI 2019

Nella terza notte dei Trials Australiani di qualificazione ai Mondiali FINA di Gwangju, la 25enne Emma McKeon ha fatto segnare il suo personale di sempre nei 200 metri stile libero

200 metri stile libero femminile – finale

Emma McKeon 1:54.55 qualificata Ariarne Titmus 1:55.09 qualificata Shaina Jack 1:56.37

Emma McKeon vince la finale dei 200 metri stile libero con un tempo migliore rispetto a quello nuotato durante la finale delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, dove conquistò la medaglia di bronzo.

La star della Griffith University, questa sera ha battuto la detentrice del Record Nazionale Ariarne Titmus, lasciandola dietro di quasi mezzo secondo.

Shayna Jack non riesce a conquistare il pass per i Mondiali, ma il tempo nuotato stasera è il suo primato personale in carriera. Il crono di 1:56.37 migliora di 4 centesimi il suo precedente personale. La Jack entra anche nella classifica all time australiana, occupando ora il quinto posto.

I Passaggi:

50 metri – 26.18

100 metri – 55.35 (29.17)

150 metri – 1:24.95 (29.60)

200 metri – 1:54.55 (29.60)

Il primato personale della McKeon prima della gara di stasera risale ai trials Olimpici del 2016 ed era di 1:54.83. A Rio in finale nuotò il tempo di 1:54.92.

Ora le due australiane guidano la classifica mondiale stagionale e sono le uniche due donne al mondo ad aver nuotato i 200 metri stile libero sotto l’1:55

Emma McKeon è ora al secondo posto delle migliori performance all time australiane nei 200 metri stile libero