El Monumento De Los Aros Olímpicos Para Tokio 2020 Pasa Por Mantenimiento

El enorme monumento de los aros olímpicos ubicado en la bahía de Tokio ha sido retirado esta semana a raíz del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Verano hasta 2021.

Según informa The Japan Times, el monumento flotante, que mide 33 metros de ancho y 15 de alto, fue remolcado por una barcaza a una fábrica en Yokohama, cerca de Tokio, para someterse a una inspección de seguridad y mantenimiento. La voluminosa pieza pesa 69 toneladas.

La exhibición de los cinco anillos que representan los Juegos Olímpicos se instaló en enero de este año, celebrando el amanecer de 2020, la línea de tiempo original para los próximos Juegos Olímpicos de Verano. En su entrega original, el monumento de los anillos sirvió como la pieza central de una celebración que conmemora pasar la página a lo que hubiera sido un año olímpico.

En marzo, sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que los Juegos Olímpicos de 2020 se pospondrían un año debido a la pandemia de coronavirus.

Los planes son que la pieza icónica de los anillos olímpicos se reinstale en el mismo lugar en el área de Daiba en aproximadamente 4 meses.

A continuación, el video de los anillos que se colocan en su lugar a través de una barcaza, lo que brinda una perspectiva de cuán masiva es esta pieza.

Watch the moment the incredible Olympic Rings monument made it's way into Tokyo!

Standing over 15m tall and on display in the waters of Odaiba until August 2020.

Another must see attraction has come to Tokyo!

