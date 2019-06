Deutsche Meisterschaften im Freiwasser: Masters, Jugend, offene Klasse

Deutschen Jugend- und Junioren-Meisterschaften über 2,5 km, 5 km, 7,5 km und 3 x 1,25 km

Internationalen Deutschen Masters-Meisterschaften über 2,5 km, 5 km und 3 x 1,25 km

Internationalen Deutschen Meisterschaften über 5 km, 10 km und 4 x 1,25 km

27.06.2019 bis 30.06.2019

Wöhrseebad Burghausen, Wöhrsee 2, 84489 Burghausen

Bei den DMF (Deutsche Meisterschaften Freiwasser) werden ab Donnerstag zahlreiche deutsche Meister gesucht. Je nach Strecke setzen sich die Wertungsklassen unterschiedlich zusammen (siehe unten).

Neben erfahrenen Freiwasserschwimmern wie Ruwen Straub, Sören Meißner, Leonie Beck, Lea Boy, Jeannette Spiwoks, Josephine Tesch, Elena Backhaus sind zahlreiche Athleten dabei, die im Beckenschwimmen erfolgreich sind wie Yara Hierath, Aaron Schmidt, Nikita Rodenko, Leonie Märtens, Sebastian Beck, Kellie Messel und Charlotte Blanke.

Leonie Beck, Lea Boy und Ruwen Straub sind für die Weltmeisterschaften im Beckenschwimmen nominiert.

Nachfolgend der Wettkampfplan: (Quelle Ausschreibung DSV)

Donnerstag, 27. Juni 2019 Einschwimmen: ab 8.00 Uhr Beschriftung der Teilnehmer: jeweils 1 Stunde vor Startbeginn Vorstellung der Teilnehmer: jeweils 15 Minuten vor Startbeginn

Wettkampf 01: 09:30 Uhr: 10 km Entscheidung Männer und Junioren männlich Wertungen: International, offene Klasse (Jahrgang 2003 und älter) International & national (Jahrgang 2000 – 2001 in gemeinsamer Wertung, JEM)

Wettkampf 02: 09:35 Uhr: 10 km Entscheidung Frauen und Junioren weiblich Wertungen: International, offene Klasse (Jahrgang 2003 und älter) International & national (Jahrgang 2000 – 2001 in gemeinsamer Wertung, JEM)

Wettkampf 03: 12:00 Uhr: 7,5 km Entscheidung Jugend männlich Wertungen: International & national (Jahrgang 2002 – 2003 in gemeinsamer Wertung, JEM)

Wettkampf 04: 12:05 Uhr: 7,5 km Entscheidung Jugend weiblich Wertungen: International & national (Jahrgang 2002 – 2003 in gemeinsamer Wertung, JEM)

Wettkampf 05: 15:00 Uhr: 3 x 1,25 km Staffel Jugend männlich Wertungen: National, die drei Sportler müssen aus den Jahrgängen 2000 – 2007 kommen.

Wettkampf 06: 15:05 Uhr: 3 x 1,25 km Staffel Jugend weiblich Wertungen: National, die drei Sportler müssen aus den Jahrgängen 2000 – 2007 kommen.

Wettkampf 07: 16:15 Uhr: 3 x 1,25 km Staffel Jugend mixed Wertungen: National, die drei Sportler müssen aus den Jahrgängen 2000 – 2007 kommen. Der Staffel muss aus jedem Geschlecht mindestens ein Teilnehmer angehören.

Wettkampf 08: 17:30 Uhr: 4 x 1,25 km Staffel mixed Wertungen: International, Offene Klasse (Jahrgang 2007 und älter). Der Staffel müssen aus jedem Geschlecht zwei Teilnehmer angehören. Die Laufeinteilung / der Zeitplan der einzelnen Läufe wird im Meldeergebnis veröffentlicht.

Freitag, 28. Juni 2019 Einschwimmen: ab 08:00 Uhr Beschriftung der Teilnehmer: jeweils 1 Stunde vor Startbeginn Vorstellung der Teilnehmer: jeweils 15 Minuten vor Startbeginn

Wettkampf 09: 09:30 Uhr: 2,5 km Entscheidung Jugend weiblich Wertungen: National (jahrgangsweise für die Jahrgänge 2003 – 2007) Wettkampf 10: 12:00 Uhr: 2,5 km Entscheidung Masters weiblich Wertungen: International, Masters (Altersklassen gemäß § 152 (2) WB-FT SW MS)

Wettkampf 11: 14:00 Uhr: 2,5 km Entscheidung Jugend männlich Wertungen: National (jahrgangsweise für die Jahrgänge 2003 – 2007) Wettkampf 12: 16:30 Uhr: 2,5 km Entscheidung Masters männlich Wertungen: International, Masters (Altersklassen gemäß § 152 (2) WB-FT SW MS) Die Laufeinteilung / der Zeitplan der einzelnen Läufe wird im Meldeergebnis veröffentlicht.

Sonnabend, 29. Juni 2019 Einschwimmen: ab 08:30 Uhr Beschriftung der Teilnehmer: jeweils 1 Stunde vor Startbeginn Vorstellung der Teilnehmer: jeweils 15 Minuten vor Startbeginn

Wettkampf 13: 10:00 Uhr: 5 km Entscheidung Frauen, Jugend weiblich Wertungen: International, Offene Klasse (Jahrgang 2005 und älter) National (jahrgangsweise für die Jahrgänge 2000 – 2005)

Wettkampf 14: 14:30 Uhr: 5 km Entscheidung Männer, Jugend männlich Wertungen: International, Offene Klasse (Jahrgang 2005 und älter) National (jahrgangsweise für die Jahrgänge 2000 – 2005) Die Laufeinteilung / der Zeitplan der einzelnen Läufe wird im Meldeergebnis veröffentlicht.

Sonntag, 30. Juni 2019 Einschwimmen: ab 08.00 Uhr Beschriftung der Teilnehmer: jeweils 1 Stunde vor Startbeginn Vorstellung der Teilnehmer: jeweils 15 Minuten vor Startbeginn

Wettkampf 15: 09:30 Uhr: 5 km Entscheidung Masters weiblichWertungen: International, Masters (Altersklassen gemäß § 152 (2) WB-FT SW MS)

Wettkampf 16: 11:00 Uhr: 5 km Entscheidung Masters männlichWertungen: International, Masters (Altersklassen gemäß § 152 (2) WB-FT SW MS)

Wettkampf 17: 13:30 Uhr: 3 x 1,25 km Staffel mixed (75 bis 119 Jahre)

Wettkampf 18: 13:30 Uhr: 3 x 1,25 km Staffel mixed (120 bis 164 Jahre)

Wettkampf 19: 13:30 Uhr: 3 x 1,25 km Staffel mixed (165 Jahre und älter) Wertungen WK 17 – 19: International, Masters. Das tatsächliche Alter der drei Staffelteilnehmer (Stichtag: 31.12.2019) wird addiert, und jeder Staffelteilnehmer muss Jahrgang 1999 oder älter sein. Der Staffel muss aus jedem Geschlecht mindestens ein Teilnehmer angehören. Jeder Schwimmer kann nur in einer Staffel in den Wettkämpfen 17 bis 19 starten.