Collezione Arena Bishamon: L’Armatura Del Combattente

arena lancia oggi sul mercato una nuova collezione ispirata alla tradizione giapponese in vista del 2021.

La Collezione Bishamon, presenta una linea esclusiva di costumi da nuoto e abbigliamento per il tempo libero in una versione global, e in versione dedicata alla nostra nazionale.

LA STORIA DI BISHAMON

Noto come una delle sette Divinità della Fortuna nella tradizione giapponese, Bishamon (o Bishamonten) è un dio guerriero rappresentato in armatura, una divinità custode che protegge e porta il favore divino in battaglia. Come patrono dei combattenti, porta una lancia in una mano, mentre con l’altra sorregge una pagoda che simboleggia il forziere divino, di cui protegge e al contempo distribuisce il contenuto.

La Collezione Bishamon onora questo spirito celebrando il combattente che esiste in ognuno di noi. Supporta gli atleti con l’armatura distintiva di arena affinché si sentano al meglio durante l’impeto di un momento combattivo, sia che si tratti di una competizione natatoria internazionale, sia di una sessione di allenamento.

Per il design della collezione, arena ha combinato l’espressione guerriera di Bishamon con il motivo della sua armatura, Bishamon Kikko, ispirato al guscio di una tartaruga, che nella tradizione giapponese rappresenta la longevità e la fortuna. Il risultato è un design che simboleggia la buona fortuna e la protezione, con un unico obiettivo finale: la vittoria.

LA COLLEZIONE BISHAMON GLOBAL

La collezione Bishamon globale di arena presenta edizioni limitate dei costumi da gara Powerskin Carbon Glide e Carbon Core FX. Proposti in nero con l’emblema stilizzato Bishamon in turchese decorato sul davanti, Carbon Glide e Carbon Core FX rappresentano i due modelli di punta del brand. E’ disponibile in jammer per la versione da uomo. Inoltre è disponibile il modello intero, nelle versioni con back aperto o chiuso, da donna.

LA COLLEZIONE TAKE DOWN ITALIANA

I costumi da allenamento della linea Take Down di Bishamon sono tutti realizzati con l’esclusivo tessuto MaxLife di arena. La cui costruzione in PBT combina una vestibilità eccellente con prestazioni di conservazione della potenza.

La collezione comprende anche diversi accessori come occhialini, cuffie e materiale di supporto all’allenamento. Inoltre è stata disegnata una linea di abbigliamento per il tempo libero fuori dall’acqua.

ABOUT ARENA

Costituita nel 1973, arena da oltre 45 anni si pone all’avanguardia nella tecnologia dei costumi waterwear. Realizza prodotti rivoluzionari nel segmento pool per aiutare gli atleti nel performare al meglio.

Con una competenza di base negli sport ad alte prestazioni, arena fa leva sulla sua esperienza di body-conscious nella idrodinamica e nella forma attiva del corpo per creare una “second skin” che fornisca ad ogni individuo la sicurezza di soddisfare le proprie aspirazioni.

I valori del marchio sono innovazione, autenticità e passione. I team di ricerca e sviluppo dell’azienda lavorano a stretto contatto con professionisti cosi come appassionati. Insieme si progettano gamme end-to-end di prodotti tecnologicamente avanzati da utilizzare sia dentro che fuori dall’acqua. Si rivolgono al contempo all’intera categoria dei nuotatori. Dalle persone attente alla salute e appassionate di fitness, a quelle che si allenano e competono ai massimi livelli dello sport. L’attenzione della società sull’eccellenza del prodotto si riflette nei risultati delle competizioni più importanti al mondo. Gli atleti che indossano prodotti arena salgono sul podio più di qualsiasi altro brand.

comunicato stampa di arena, un partner SwimSwam