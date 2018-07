Championnats de Suède : Sjöström toujours très seule

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

Dimanche 8 Juillet 2018

Aux championnats de Suède, qui se sont étalés sur cinq journées, entre le 4 et le 8 juillet, à Landskrona, Sarah Sjöström a, bien entendu, dominé de la tête et des épaules. La quadruple recordwoman du monde (50 et 100 crawl et papillon) a remporté ses courses préférées, à l’exception du 100 mètres libre, disputé dimanche et quelle n’a pas honoré de sa présence.

Sjöström n’a pas été très éloignée de ses grands records : elle a nagé 23s96 sur 50 libre (contre 23s67, son record du monde), 25s14 et 56s83 en papillon (ses records étant 24s43 – depuis 2014 – et 55s48).

Sur 50 libre, le temps de Sarah approche le record de la saison détenu par Cate Campbell. L’Australienne a nagé 23s78, début avril dernier aux Jeux du Commonwealth. Son 55s48 améliore les 56s35 en avril à l’open de Stockholm et lui permet de prendre ses distances avec la jeune Japonaise Rikako Ikee (56s38). Au 50 papillon, elle a nagé plus vite cette saison, 25s07, tout comme Ikee, 25s11.

En dehors de Sarah, le niveau de ces championnats est faible. Seul Erik Persson a réalisé une performance notable, sur 200 brasse, avec 2’11s26, mais éloignée de ses 2’7s85 de l’an passé.

Sarah, RM, 23s67 (50) 55s48 (100 pap) 24s43 (50 pap depuis 2014).

DAMES.- 50 mètres : 1. Sarah Sjöström, 23s96.100 dos : Louise Hansson, 1’1s21. 50 papillon : Sarah Sjöström, 25s14. 100 papillon : 1. Sarah Sjöström, 56s83 ; 2. Louise Hansson, 58s08.

MESSIEURS.- 200 brasse : Erik Persson, 2’11s26.