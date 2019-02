Chad le Clos E Arena Rinnovano La Collaborazione Fino A Tokyo2020

arena ha rinnovato il suo accordo di sponsorizzazione con il campione olimpico del 2012 Chad le Clos fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Chad le Clos, sudafricano, è diventato campione olimpionico dei 200 metri farfalla alle Olimpiadi di Londra del 2012. Per pochi centesimi di secondo batteva la leggenda del nuoto Michael Phelps.

Le Clos si trova a Milano, dove parteciperà venerdì e sabato all’omonimo trofeo.

Ha dichiarato in merito:

“Sono davvero felice di prolungare questa grandiosa partnership con arena“.

“Negli ultimi dieci anni, la mia carriera ha attraversato diverse fasi, con molti alti e bassi, ed arena mi è stata sempre accanto senza dar peso a nessun momento in particolare. Questo è molto importante per me. E poi ovviamente non posso che apprezzare i costumi e l’equipaggiamento, di gran lunga i migliori sul mercato.

Quindi è fantastico sapere che arena mi affiancherà nel mio percorso nei prossimi anni inseguendo i miei nuovi obiettivi”.

La collaborazione tra Chad le Clos ed arena è iniziata nel 2010, un decennio al fianco del campione tesserato con Energy Standard.

La carriera di Chad Le Clos iniziò a decollare nel 2010, il suo ultimo anno di liceo.

Le performances nello stile farfalla e nei misti individuali iniziarono a spiccare alle Olimpiadi Giovanili di Singapore, ai Giochi del Commonwealth di Nuova Delhi e Mondiali in vasca corta di Dubai.

Le Olimpiadi di Londra, e in particolare i 200m farfalla, lo hanno catapultato agli onori della cronaca del nuoto.

Da allora ha vinto:

In vasca corta vanta 10 medaglie d’oro mondiali.

Durante l’ultima edizione, ad Hangzhou, ha difeso il titolo nei 100m farfalla, tenendo testa all’americano Caeleb Dressel.

È inoltre detentore dell’attuale record del mondo nei 100 m farfalla, dei record nei 100m e 200m farfalla ai Commonwealth Games (entrambi registrati 2018) ed è stato eletto due volte vincitore del premio FINA Nuotatore dell’anno (2014, 2018).

L’obiettivo principale di Le Clos per il 2019 è quello di fissare un primato personale nei 200m farfalla.

La competizione fulcro del 2019 sarà il Campionato Mondiale che si celebrerà in Corea del Sud questa estate.

La “Fondazione Chad Le Clos” è stata lanciata di recente con l’obiettivo di raccogliere fondi per i bambini svantaggiati che hanno difficoltà ad allenarsi ed a partecipare ad eventi di nuoto, oppure a procurarsi l’equipaggiamento giusto.

Nel corso degli anni Chad è stato anche coinvolto in progetti nelle aree povere di Durban e Città del Capo, e la sua Accademia Chad Le Clos ha anche sensibilizzato la comunità nel giro di pochi mesi.

Venire a Milano è un piacere per Chad, dal momento che ha sempre amato visitare l’Italia.

“Il mio primo viaggio è stato 10 anni fa, nel 2009, per i Mondiali di Roma.

Ci sono così tante cose che mi piacciono, ma ovviamente il cibo è eccellente e penso che ogni posto in Italia abbia una cultura unica.

Quando sei a Napoli e Caserta le pizze sono irreali e i pomodori sono fenomenali.

Poi vai a Firenze dove il pesce è veramente buono. Poi vai un po’ più a nord e di nuovo tutto è diverso. Penso che sia solo una grande ed unica cultura”.

