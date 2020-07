Campionato Italiano Categoria: Benedetta Pilato 30.33 Nei 50 Metri Rana

CAMPIONATO CATEGORIA SU BASE REGIONALE – PUGLIA

Benedetta Pilato dopo la straordinaria performance di stamattina sui 100 metri rana, si è rituffata in acqua per affrontare i 50 metri rana.

In questa distanza è stata la prima donna italiana ad abbattere il muro dei 30 secondi. Ai Mondiali FINA di Gwangju del 2019, al suo debutto sul palcoscenico mondiale, nuotò il tempo di 29,98, scrivendo una pagina della storia di questo sport. Il 2019 è stato l’anno dell’ascesa della giovane ranista, che ha messo in cassaforte:

Argento Mondiale FINA Gwangju

Oro Campionati Europei Juniores

Medaglia d’oro Mondali Junior

Oro Campionato Europeo in vasca corta

Il 2019 si concluse con il suo primo titolo italiano assoluto sulla distanza ai Campionati in vasca lunga di Riccione.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia da coronavirus COVID-19, si attendeva l’appuntamento con i Campionati di Categoria. Quest’anno, come abbiamo riferito, si stanno svolgendo su base regionale in rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione del coronavirus.

Nella serie 1 dei 50 metri rana femminili, Benedetta Pilato tocca la piastra fermando il tempo in 30.33. Il tempo è in linea con quelli nuotati dalla vice campionessa del mondo in questo periodo dell’anno. Per fare un confronto, è lo stesso tempo che la Pilato nuotò nella semifinale dei Campionati Europei di Kazan.

Seconda l’atleta tesserata Gestisport Maria Letizia Piscopiello, con il tempo di 33.10. La 16enne detiene un primato personale nella distanza di 32.72 realizzato all’inizio del 2020 a Ginevra. Chiude la prime tre posizioni Adriana Compierchio con il tempo di 33.47.