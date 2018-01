Breaststroke Ke Liye Middle Distance Workout

Hello Swimmers, Aap Log Ke Feedback Kafi Ache Mil Rhe Hai Iske Liye and kafi din se workout post nahi ho rha tha to aaj ka article Breaststroke Middle Distance Workout ka hai, Iss Workout Ko Har Level Ka Swimmers Apne According Change Kar Ke Kar Skta Hai, Average Is Workout Ko Karne Me 90min Lagte Hai Or Is Workout Ki Total Distance 10000m Hai.

To Chaliye Dekhte Hai Aaj Ka Workout:-

Set Description Intervals Warm-Up 1 X 900 (200 Freestyle X 100 Breaststroke) Take Your Time And Get Nice And Loose Pre-Set 10 X 50m Breaststroke

Odds – Kick Ya Drill

Evens-Drill Ya Swim @ :50 To 1:00 Main Set 20 X 100m Breaststroke

Odds-Sprint

Evens- Gliding Odds @ 1:20

Evens @ 1:45 – 2:00 Kick Set Kick 20 Fast & Hard Breaststroke Kicks 20 Kicks Har 30 Se 40 Sec Ke Andar.

Pull Set 1 X 400m Hard Pull Breaststroke Ya Freestyle – Drill Set 6 X 50m Gliding

Kam Se Kam Stroke Me 50m Complete Karna Hai 1:00 To 1:15 Warm-Down 1 X 300 Smooth Freestyle –

