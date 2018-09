Backstroke Ki Bottle Balance Drill

Backstroke Ki Famous Drill Hai Jo Kafi Important Drill Bhi Hai Unn Swimmers Ke Liye Jo Backstroke Karte Wakt Apne Head Ko Stable Nahi Rakh Pate, Unn Swimmers Ke Liye Jo Backstroke Karte Wakt Apne Shoulder Ko Over-Rotate Kar Dete Hai, Ya Unn Swimmers Ke Liye Jo Backstroke Karte Wakt Apne Head Ko Thoda Upar Utha Kar Swim Karte Hai. Iss Drill Ko Alag Alag Name Se Log Jante Hai Jaise – Backstroke Head Position Drill, Cup On Head Drill, Bottle Balance Drill Etc. Ye Drill Basically Swimmers Ke Head Ko Stable Rakhne Me Kafi Help Karti Hai Kyuki And Ye Drill Krne Ke Liye Head Ko Stable Hona Hi Pdega.

To Chaliye Dekhte Hai Ki Ye Drill Backstroke Ko Kaise Improve Krne Me Help Kregi.

1- Stroke Cycle Me Hand Entry Karte Wakt Shoulder Ko Over-Rotate Hone Se Rokti Hai.

2- Head Ki Position Ko Fix Karti Hai, Usko Stable Rakhne Me Help Karti Hai.

3- Streamline Swim Karne Me Help Karti Hai.

4- Drag Ko Bnne Se Rokti Hai.

Isko Kaise Perform Karna Hai?

– Ek Pani Ki Bottle Jiska Base Flat Ho And Usme Half Pani Bhara Ho

Baki Aap Video Ke Jariye Dekh Skte Hai Or Sikh Sakte Hai.

Iska demonstration Video bhi aap dekh le taki aap isko perform kar sake:

News, Tips and Workout Ke Liye Aap SwimSwam Hindi Ko Visit Karte Rahe And Facebook Par Bhi SwimSwam Hindi Ko Like Kar Le.

Join Us:-