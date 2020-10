Arina Surkova Record Nazionale Russo 50 Farfalla Con 25,23

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 4- RECAP LIVE GIORNO 2

Arina Surkova ha stabilito il nuovo record nazionale russo nei 50 metri farfalla femminili in vasca corta alla International Swimming League con il tempo di 25,23. Il tempo è stato nuotato durante la gara individuale disputata nel secondo giorno del Match 4.

La Surkova aveva già il record russo con il tempo di 25,27, stabilito ai Campionati russi in vasca corta del 2019.

50 METRI FARFALLA DONNE

Arina Surkova gareggia nella ISL con i New York Breakers e si è piazzata terza nella gara disputata ieri pomeriggio. Ranomi Kromowidjojojo ha vinto la gara (24.80) mentre Melanie Henique ha toccato la piastra per seconda.

La russa, ha conquistato due medaglie di bronzo con la staffetta ai Campionati del Mondo in vasca Corta ed è alla sua prima stagione alla International Swimming League. La settimana scorsa, sempre nei 50 metri farfalla, mancò di poco il record, fermando il crono a 25.30. Ha gareggiato anche nei 100 metri farfalla, che si sono svolti lunedì, mancando il primato nazionale di un decimo ed il suo personal best di 9 centesimi. Nella gara di lunedì ha fermato il cronometro in 56.49. Il record nazionale russo è di 56.39, mentre il personal best della Surkova è di 56.40.

Surkova detiene anche il record russo in vasca lunga nei 50 farfalla con il tempo di 25.62.