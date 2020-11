April Se Pahle Nahi Honge National Swimming Events – Indian Swimming News

Pools Ki Reopening Mei Huye Delay Aur Winter Ki Wajah Se Swimming Federation Of India (SFI) Ke Competitions Conduct Karane Ke Jo Plans The Unhe Cancel Karna Pad Sakta Hai. National Body Ab Next Year Ke April-June Window Mei Domestic Season Start Karne Ka Soch Rhi Hai, Age-Group Championships Ke Saath Start Karenge.

Associated Risk Ko Consider Karte Huye, Swimming Last Discipline Thi Jise Ministry Of Home Affairs Ki Taraf Se Restart Nod Mila Tha. Swimmers Ko October 15 Se Hi Training Resume Karne Ke Liye Allow Kar Diya Gaya Tha. Jaha Karnataka, Goa, Maharashtra Jaise States Ne Competitive Swimmers Ke Liye Pools Reopen Kar Diye Hai, To Wahi Odisha, Tamil Nadu Aur Kerala Jaise States Coronavirus Ke Second Wave Se Darr Rahe Hai.

Northern States Ki Baat Kare Toh, Jaha Temperature 20 Aur 15 Degrees Se Niche Jaa Cuke Hai, Waha Par Water Mei Dip Karna Is Moment Ki Priority Nahi Hai. All Weather Pools Bahot Hi Kam Hai Aur Ek States Se Kaafi Dur Bhi Hai, Iska Matlab Hai Aise Swimmer Jo Aise States Se Belong Karte Hai Jaha Thand Jaada Hoti Hai Toh Waha Par Wo Log Practice Skipping Kar Dete Hai. Swimmers Ko Last Few Months Chhaiye Training Ke Liye, But Winter Ki Wajah Se Nhi Mil Paata Hai Isliye Sfi Ne Near Future Mei Hone Wale Competitions Ko Ruled Out Kar Diya Hai.

“Probability Hai Ki, Competition Calendar March Ke Baad Hi Hoga,” Monal Choksi, SFI Ke Secretary General Ne Kaha. “Northern States Ke Swimmer Train Nahi Kar Payenge Agar Government Permit De Bhi De Toh Bhi. Jyadatar Pools Outdoors Hi Hai. Isliye Northern Aur North-Eastern Swimmers Ke Liye Ye Possible Nahi Ho Payega Ki Wo Winter Mei Training Resume Kare.”

Generally, India Mei Swimming Season Ki Shuruwat June-July Mei Junior Aur Sub-Junior National Meets Ke Saath Ho Jaati Hai, August-September Mei Senior Championship Hoti Hai. National Aur State Championships Ka Gap 30 Days Se Jyada Nahi Hota Hai.

Indian Swimming Ki News And Swimming Se Related Amazing Tips Janne Ke Liye Facebook Par SwimSwam Hindi Ko Jrur Like Kar Le.