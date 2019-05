Andrea Manzi: “Mi Manda Paltrinieri” Il Sogno Chiamato Universiade

XXX UNIVERSIADE ESTIVA – NAPOLI 2019

Napoli (ITA)

Piscina Felice Scandone – Vasca Lunga

Porzione nuoto 04/10 Luglio 2019

sito web dell’evento

Il sogno di gareggiare a Napoli, l’obiettivo di migliorare il primato personale e di arrivare in finale.

Ed in finale tutto può accadere, anche centrare l’obiettivo medaglia, seguendo così le orme dell’amico Gregorio Paltrinieri.

Andrea Manzi è una delle punte della nazionale di nuoto che sarà in acqua all’Universiade, con le gare che si terranno alla Piscina Scandone dal 5 al 13 luglio.

In una dichiarazione rilasciata al Comitato Organizzatore, Andrea Manzi esprime la sua emozione per avere un evento come le Universiadi nella sua città:

“Per me è un sogno essere in gara nella mia città, anche perché so delle difficoltà a fare sport ad alto livello nella nostra regione.

Spero che l’Universiade, un evento unico, che mi ha arricchito più di Mondiali ed Europei per la possibilità di entrare in contatto con altre culture, sia il primo passo per invertire la rotta sia a Napoli che in Campania”.

L’atleta napoletano sarà in gara nei 1500 metri stile libero. Manzi è alla sua seconda Universiade, dopo l’esperienza di Taipei nel 2015. In quella edizione fu proprio l’amico e campione olimpionico Gregorio Paltrinieri a vincere l’oro nei 1500.

“Gregorio è un amico, ci siamo sentiti recentemente e anche allenati assieme a Taipei, è un fenomeno e una persona speciale, qualità che fa la differenza tra i campioni”.

Andrea Manzi frequenta l’Università Pegaso, facoltà di Giurisprudenza:

”È assai difficile conciliare l’impegno agonistico con i libri, ma sono sacrifici importanti per affermarsi anche fuori dalla piscina.

Ma ora penso solo alla gara, all’esordio all’Universiade. Non vedo l’ora”

courtesy of press release Universiadi Napoli 2019

