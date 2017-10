71st Glenmark Senior National Aquatic Championship 2017: Day 1 Results

Jaisa Ki Sabko Pta Hai Ki 7th October Se 11th October Tak 71st Glenmark Senior National Aquatic Championships-2017 Ho Rha Hai. Or Iss Baar 71st Glenmark Senior National Aquatic Championships Bhopal Me Ho Rha Hai.

1st Day Se Hi New National Records Banne Start Ho Gye Hai Jaisa Ki Niche Results Me Aap Khud Dekh Skte Hai Ki 200m Freestyle Me Olympian Shivani Kataria Ne 02:06.63 Time Ke Sath

Apne Purane Record Ko Tod Kar New Record Apne Name Kiya. Wahi Kuch New Faces Bhi Final Me Apni Jagh Bnane Me Kamiyab Rhe.

50m Breaststroke Senior Women Me Chahat Arora Ne Gold Medal Apne Name Kiya, Or 50m Breaststroke Senior Men Me Olympian Sandeep Sejwal Ne, Sandeep Pool Ki Lights Se Sayad Khus Nahi The Kyuki 50m Breaststroke Ke Last 10m Lights Ke Karan Wo Theek Se Walls Ko Nahi Dekh Pa Rhe The.

200m Freestyle Me Olympian Sajan Prakash Ne Baji Mari Or 1:53.06 Ka Time Deke Gold Apne Name Kiya.

200m Medley Senior Men Kafi Intresting Event Tha Kyuki 2009 Se Kisi Ne 200m IM Ka Record Nahi Toda Hai. 2009 Me 200Im Me Olympian Rehan Pocha Ne 2:05.89 Ka Record Banaya Tha Or Abhi Tak Wo Record Barkarar Hai.

Niche 71st Glenmark Senior National Aquatic Championships 2017 – Day 1 Ka Results Diya Hua Hai Aaj Waha Swimmers Ki Ranking Bhi Dekh Skte Hai.

Final Results – 50m – Breaststroke Senior Women 71st Glenmark Senior National Aquatic Championships 2017

Current Record Holder: Priyanka Priyadarshini With Timing Of 00:34.29

Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Chahat Arora 00:34.39 Punjab Gold 2 Jayaveena A V 00:34.77 Tamil Nadu Silver 3 Annie Jain 00:35.01 2002 Madhya Pradesh Bronze 4 Sharon Shaju 00:35.39 2001 Maharashtra 5 Aaliya Singh 00:35.55 2002 Uttar Pradesh 6 Saloni Dalal 00:35.62 2002 Karnataka 7 Harshitha Jayram 00:36.36 2001 Karnataka 8 Srishti Basu 00:37.04 2000 West Bengal 9 Vaishnavi Sahu 00:36.92 1999 Jharkhand 10 Patil Jyoti 00:37.19 1999 Maharashtra 11 Silki Nagpure 00:37.94 2002 Gujarat 12 Tanisha Murgod 00:40.09 Goa 13 Maanvita Dhaka 00:40.12 2000 Haryana 14 Jaya Shekhawat 00:40.38 1999 Rajasthan 15 Sara Joshi 00:40.95 1999 Chhattisgarh 16 Disha Thakur 00:41.66 2002 Punjab 17 Kulsan Salvana S 00:42.25 2002 Kerala 18 Tulasi Kisan 00:42.72 2000 Odisha 19 Meenamrutha V 00:43.49 2000 Andhra Pradesh 20 Mansi Dhapola 00:45.76 2000 Uttarakhand 21 Aashi Anand 00:55.29 Bihar Final Results – 50m – Breaststroke Senior Men 71st Glenmark Senior National Aquatic Championships 2017 Current Record Holder: Sandeep Sejwal With The Timing Of 28:29 Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Sandeep Sejwal 00:28.44 RSPB Gold 2 Puneet Rana 00:29.09 Police Silver 3 Vaishnav Hegde 00:29.72 1998 Karnataka Bronze 4 Ansh Arora 00:29.77 1998 Uttar Pradesh 5 S Dhanush 00:29.97 2006 Tamil Nadu Jashandeep 6Singh 00:30.03 Punjab 7 Dhull Sandeep 00:30.07 SSCB 8 Shwejal Mankar 00:30.35 Maharashtra 9 Anoop Augustine 00:30.43 RSPB 10 Manav Dileep 00:30.52 2000 Karnataka 11 Sh Poddar 00:30.71 SSCB 12 S Suneesh 00:31.19 1998 Kerala 13 Harshavardhan Naik 00:31.62 Maharashtra 14 Varun Patel 00:32.23 2000 Madhya Pradesh 15 Ashin Varghese Sunil 00:32.46 Chhattisgarh 16 Phukan Bhargav 00:32.57 2004 Assam 17 Singh L. Ricky 00:33.16 Manipur 18 Ankit 00:33.26 Haryana 19 Yuvraj Patel 00:33.48 1999 Gujarat 20 Sahil Chopra 00:33.82 Punjab 21 Solanki Sanju 00:34.44 2000 Delhi 22 Aditya Biswal 00:34.89 Odisha 23 Aakashveer Singh 00:35.40 Rajasthan 24 Sonu Yadav 00:35.53 Bihar 25 Santanu Sarkar 00:36.60 NSA 26 Jagteshwar Singh 00:36.66 Chandigarh 27 L. Dhanajit Shri Singh 00:36.89 28 Boro Prakash 00:37.02 Assam 29 Suraj Dhapola 00:40.98 Uttarakhand

Final Results – 200m – Individual Medley Senior Women 71st Glenmark Senior National Aquatic Championships 2017 Current Record Holder: Richa Mishra With The Timing Of 2:23.62 Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Mishra Richa 02:28.47 Police Gold 2 Sayani Ghosh 02:28.69 1999 Bengal Silver 3 Meenakshi V K R 02:30.32 Tamil Nadu Bronze 4 Yuga Sunil Birnale 02:32.69 Maharashtra 5 Shrungi R Bandekar 02:35.01 2003 Goa 6 Sadhvi Dhuri 02:35.11 Maharashtra 7 Avani Tantry 02:36.70 2000 Karnataka 8 Kalyani Saxena 02:37.14 2000 Gujarat 9 Firdoush Kayamkhani 02:39.00 Rajasthan 10 Saloni Dalal 02:43.29 2002 Karnataka 11 Goli Jahnavi 02:49.19 2003 Telangana 12 Silki Nagpure 02:59.67 2002 Gujarat 13 Aadya Khare 03:06.90 Madhya Pradesh 14 Manshi Rauthan 03:09.74 Chattisgarh 15 Kiran Dhopola 03:25.28 Uttarakhand Final Results – 200m – Individual Medley Senior Men71st Glenmark Senior National Aquatic Championships 2017 Current Record Holder: Rehan Poncha With The Timing Of 2:05.89 Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Arvind Mani 02:09.09 SSCB Gold 2 Srihari N 02:10.15 2001 Karnataka Silver 3 Neel Roy 02:10.80 2001 Maharashtra Bronze 4 Emil Robin Singh T 02:11.55 Tamil Nadu 5 Sanu Debnath 02:11.64 RSPB 6 Sahu Shivaksh 02:12.13 SSCB 7 Advait Page 02:12.45 2001 Madhya Pradesh 8 Chandru P 02:14.80 1999 Karnataka 9 Swadesh Mondal 02:18.39 2004 Bengal 10 Deepanshu Dahiya 02:20.97 1999 Haryana 11 Pratyay Bhattacharya 02:21.47 West Bengal 12 Yogeshwar Prasad 02:22.20 Uttar Pradesh 13 Shiv Rana 02:28.64 Haryana 14 Rudraksh Sahu 02:31.81 2002 Chhattisgarh 15 Anoop Augustine 02:32.83 RSPB 16 Das Kushal 02:46.27 NSA 17 Inder Singh Bora 03:04.75 Uttarakhand

Final Results – 200m – Freestyle Senior Women 71st Glenmark Senior National Aquatic Championships 2017 Current Record Holder: Shivani Kataria With The Timing Of 2:06.63(2017) Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Shivani Kataria 02:06.63 Haryana Gold – NMR 2 MALAVIKA V 02:09.69 1998 Karnataka Silver 3 Damini K Gowda 02:11.10 1999 Karnataka Bronze 4 Prachi Tokas 02:12.65 2002 Delhi 5 Aditi Dhumatkar 02:13.26 RSPB 6 Bhavika Dugar 02:13.61 2001 Tamil Nadu 7 Avantika Chavan 02:16.30 RSPB 8 Jasmine Gurung 02:17.71 2000 Haryana 9 Srishti Nag 02:17.29 Chattisgarh 10 Pallavi Sejwal 02:19.34 Delhi 11 Mahi Swetraj 02:24.65 2003 Bihar 12 Shrungi R Bandekar 02:25.05 2003 Goa 13 Palak Dhami 02:25.98 2005 Maharashtra 14 Sonia Patel 02:34.93 2003 Odisha 15 Sadhvi Dhuri 02:35.61 Maharashtra 16 Kiran Shet Narvekar 02:36.44 Goa 17 Meenakshi V K R 02:45.51 Tamil Nadu 18 Siya Dhapola 03:04.34 2003 Uttarakhand Final Results – 200m – Freestyle Senior Men71st Glenmark Senior National Aquatic Championships 2017 Current Record Holder: Aaron Dsouza With The Timing Of 1:51.38 Position Name Timings YOB Club / State Remarks 1 Sajan Prakash 01:53.06 Kerala Gold 2 AVINASH M 01:54.85 1998 Karnataka Silver 3 As Anand 01:55.12 SSCB Bronze 4 Kushagra Rawat 01:55.51 2000 Delhi 5 RAHUL M 01:57.04 2000 Karnataka 6 Vinay Saharan 01:59.20 SSCB 7 Harnimrat Singh 01:59.28 Punjab 8 Emil Robin Singh T 02:00.96 Tamil Nadu 9 Saurabh Sangvekar 02:00.55 RSPB NR 01:51.38 RSPB 2011

