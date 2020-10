2020 International Swimming League की हुई शुरुआत, देखे Results

2020 INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE

International Swimming League (ISL) Har Saal Hone Wala Ek Professional Swimming League Hai Jo Ki 2019 Me Bnaya Gaya Hai. ISL October Me Start Hota Hai And December Me Iske Final Matches Hote Hai. Isme Unn Swimmers Ko Disqualify Kar Diya Gaya Hai Jo Phle Anti-Doping Rules Ko Tod Chuke Hai.

Isme Sare Matches 4 Clubs Ke Beech 2 Din Me 2 Session (2 Hours Each) Hote Hai. Har Ek Club Me Minimum 24 Swimmers Se Lekar Maximum 28 Swimmers Tak Hote Hai Jisme 12 Male And 12 Female Ke Sath 2 Male And 2 Female Additional Swimmers Hote Hai.

2020 Me Cali Condors, Energy Standard, LA Current, New York Breakers Ke Clubs Ne Participate Kiya Hai. Jisme Abhi Tak Cali Condors Points Table Par Sabse Upar Apni Jagah Bnayi Hui Hai.

India Me ISL Ke Matches “Eurosports India” Par Dekha Ja Sakta Hai.

International Swimming League (ISL) Day 1 results niche diye ja rhe hai –

WOMEN’S 100 FLY

Sarah Sjostrom (ENS) 9 Pts – 56.00 Anastasiya Shkurdai (ENS) 7 Pts – 56.07 Kelsi Dahlia (CAC) 6 Pts – 56.70 Erika Brown (CAC) 5 Pts – 56.80 Arina Surkova (NYB) 4 Pts – 57.18 Jeanette Ottesen (NYB) 3 Pts – 57.81 Kendyl Stewart (LAC) 2 Pts – 57.83 Katie McLaughlin (LAC) 1 Pts – 57.93

Sarah Sjostrom Jo Ki last year same even me top 3 me apni jagah bna payi thi, iss baar table me top position hold kar rhi hai. Ye unke liye ek accha start hai.

MEN’S 100 FLY

Tom Shields (LAC) 12 Pts – 49.58 Caeleb Dressel (CAC) 7 Pts – 49.62 Maxime Rooney (LAC) 6 Pts – 49.84 Chad le Clos (ENS) 5 Pts – 49.97 Marcin Cieslak (CAC) 4 Pts – 50.54 Max Litchfield (NYB) 3 Pts – 50.77 Jan Switkowski (NYB) 0 Pts – 52.16 Kregor Zirk (ENS) 0 Pts – 52.36

Ye Ek aisa event hai jisme sabse jyada ummed Caeleb dressel se thi, lekin iss event ki baji Tom Shields ne mari hai. Tom Shields bhi hmesa se iss event me game changer rahe hai.

WOMEN’S 200 BACK

Emily Seebohm (ENS) 15 Pts – 2:02.70 Beata Nelson (CAC) 7 Pts – 2:02.99 Hali Flickinger (CAC) 6 Pts – 2:06.03 Helena Gasson (LAC) 5 Pts – 2:07.13 Tevyn Waddell (NYB) 4 Pts – 2:07.17 Chloe Golding (NYB) 0 Pts – 2:08.51 Ali Deloof (LAC) 0 Pts – 2:08.86 Mary-Sophie Harvey (ENS) 0 Pts – 2:09.91

Emily Bhale hi 200 back me world-beater nahi rahi ho lekin is baar unhone ek shaandar jeet ke sath kuch jackpot points bhi jeete hai.

MEN’S 200 BACK

Radoslaw Kawecki (CAC) 9 Pts – 1:48.51 Ryan Murphy (LAC) 7 Pts – 1:48.73 Evengy Rylov (ENS) 6 Pts – 1:49.48 Jakub Skierka (NYB) 5 Pts – 1:50.48 Adam Telegdy (NYB) 4 Pts – 1:51.42 Coleman Stewart (CAC) 3 Pts – 1:54.55 Kliment Kolesnikov (ENS) 2 Pts – 1:55.70 Jacob Heidtmann (LAC) 1 Pts – 1:56.19

Last year iss event me Rylov and Murphy top backstrokers the lekin iss baar ki jeet inn dono me se kisi ne nahi balki Radoslaw Kawecki Ne jeeti hai jo ki bahut surprising hai.

WOMEN’S 200 BREAST

Lilly King (CAC) 15 Pts – 2:17.11 Emily Escobedo (NYB) 7 Pts – 2:18.46 Molly Renshaw (NYB) 6 Pts – 2:19.32 Meghan Small (CAC) 5 Pts – 2:21.16 Julia Sebastian (LAC) 4 Pts – 2:21.62 Viktoria Gunes (ENS) 0 Pts – 2:23.95 Breeja Larson (ENS) 0 Pts – 2:24.11 Kierra Smith (LAC) DQ 0 Pts – 2:21.01

Lilly king is event me abhi tak ISL me kabhi nahi hari hai and 2020 me bhi ye baat unhone prove kar di ki abhi bhi 200 breast me unse better koi nahi.

MEN’S 200 BREAST

Marco Koch (NYB) 19 Pts – 2:02.12 Will Licon (LAC) 7 Pts – 2:04.28 Ilya Shymanovich (ENS) 6 Pts – 2:04.31 Josh Prenot (LAC) 5 Pts – 2:06.60 Maxim Stupin (ENS) 0 Pts – 2:07.14 James Wilby (NYB) 0 Pts – 2:07.52 Kevin Cordes (CAC) 0 Pts – 2:08.70 Mark Szaranek (CAC) 0 Pts – 2:10.78

Iss event me jo sabse khas chiz hai wo ye hai ki isme Cali club ko 0 points mile hai, jabki present time me cali club table me top position hold kiye hue hai.

WOMEN’S 4X100 FREE RELAY

Energy Standard 2 – 3:28.51 LA Current 1 – 3:29.66 Cali Condors 1 – 3:29.87 New York Breakers 1 -3:32.67 LA Current 2 – 3:32.73 Cali Condors 2 – 3:34.91 New York Breakers 2 – 3:37.38 Energy Standard 1 – 3:37.86

MEN’S 50 FREE

Florent Manaudou (ENS) 12 Pts – 20.63 Caeleb Dressel (CAC) 7 Pts – 20.85 Justin Ress (CAC) 6 Pts – 21.08 Kristian Gkolomeev (LAC) 5 Pts – 21.10 Michael Andrew (NYB) 4 Pts – 21.40 Matthew Richards (NYB) 3 Pts – 21.47 Dylan Carter (LAC) 0 Pts – 21.51 Ben Proud (ENS) 0 Pts – 21.52

Energy standard ke Florent Manaudou apne club ke liye ye badi jeet hai. Halaki same club ke Ben Proud 8th position par hue and 0 points hasil kiya lekin florent ne wo point 1st akar save kar liya.

WOMEN’S 50 FREE

Sarah Sjostrom (ENS) 10 Pts – 23.48 Beryl Gastaldello (LAC) 7 Pts -23.94 Olivia Smoliga (CAC) 6 Pts – 24.05 Arina Surkova (NYB) 5 Pts – 24.18 Abbey Weitzel (LAC) 4 Pts – 24.22 Erika Brown (CAC) 3 Pts – 24.27 Pernilla Blume (ENS) 2 Pts – 24.38 Jeanette Ottesen (NYB) 0 Pts – 24.73

100 fly ke baar Sarah ne ek baar firse ek jeet apne name kar liya.

MEN’S 200 IM

Andrew Seliskar (LAC) 10 Pts – 1:52.97 Tomoe Hvas (LAC) 7 Pts – 1:54.51 Joe Litchfield (NYB) 6 Pts – 1:54.87 Lewis Clareburt (NYB) 5 Pts – 1:54.89 Max Litchfield (ENS) 4 Pts – 1:55.79 Max Stupin (ENS) 3 Pts – 1:56.54 Mark Szaranek (CAC) 2 Pts – 1:57.19 Gunnar Bentz (CAC) 0 Pts – 1:57.53

WOMEN’S 200 IM

Melanie Margalis (CAC) 19 Pts – 2:04.06 Abbie Wood (NYB) 7 Pts – 2:05.89 Anastasia Gorbenko (LAC) 6 Pts – 2:06.46 Meghan Small (CAC) 5 Pts – 2:08.48 Zsuzsanna Jakabos (ENS) 0 Pts – 2:09.54 Helena Gasson (LAC) 0 Pts – 2:09.62 Molly Renshaw (NYB) 0 Pts – 2:11.59 Viktoriya Gunnes (ENS) 0 Pts -2:11.91

Cali ke kuch events me khrab performance ke baad unko ek boost ki jarurat thi jo women 200 IM me Melanie ne diya. And iss jeet me unhone last 4 swimmers ke points ko bhi apne name krke ek massive jackpot hasil kiya.

MEN’S 50 BREAST

Ilya Shymanovich (ENS) 19 Pts – 25.64 Felipe Lima (ENS) 7 Pts – 26.06 Felipe Silva Franca (LAC) 6 Pts – 26.27 Michael Andrew (NYB) 5 Pts – 26.36 James Wilby (NYB) 0 Pts – 27.09 Marcin Cieslak (CAC) 0 Pts – 27.19 Will Licon (LAC) 0 Pts – 27.20 Kevin Cordes (CAC) 0 Pts – 27.40

WOMEN’S 50 BREAST

Lilly King (CAC) – 28.86 Benedetta Pilato (ENS) – 28.97 Molly Hannis (CAC) – 29.04 Imogen Clark (ENS) – 29.85 Emily Escobedo (NYB) – 30.42 Sarah Vasey (NYB) – 30.46 Abbey Weitzel (LAC) – 30.91 Kierra Smith (LAC) – 31.33

Lilly king jaisa ki unhone iske phle 200 breast me bhi jeet hasil waise hi iss event me bhi wo abhi tak unbeatable rahi hai.

MEN’S 4X100 FREE RELAY

LA Current – 3:06.18 Energy Standard – 3:07.69 Cali Condors – 3:08.23 New York Breakers – 3:10.30 Energy Standard – 3:10.42 Cali Condors – 3:10.74 New York Breakers – 3:12.27 LA Current – 3:14.35

WOMEN’S 50 BACK

Olivia Smoliga (CAC) 24 Pts – 25.74 Beryl Gastaldello (LAC) 7 Pts – 26.34 Emily Seebohm (ENS) 6 Pts – 26.71 Georgia Davies (ENS) 0 Pts – 26.80 Sherridon Dressel (CAC) 0 Pts – 26.88 Ali Deloof (LAC) 0 Pts – 27.01 Tevyn Waddel (NYB) 0 Pts – 27.46 Chloe Goulding (NYB) 0 Pts – 28.02

MEN’S 50 BACK

Ryan Murphy (LAC) 24 Pts – 22.99 Justin Ress (CAC) 7 Pts – 23.08 Coleman Stewart (CAC) 6 Pts – 23.22 Dylan Carter (LAC) 0 Pts – 23.90 Florent Manaudou (ENS) 0 Pts – 23.90 Michael Andrew (NYB) 0 Pts – 23.91 Joe Litchfield (NYB) 0 Pts – 24.00 Kliment Kolesnikov (NYB) 0 Pts – 24.05

Iss event me Ryan Murphy Ne na sirf jeet hasil ki balki abhi tak ki sabse badi jackpot jeet bhi apne name kari. Sirf 2 Cali club ke swimmers ke alawa baki sabhi swimmers ke points Ryan Murphy Ne jeet Liye.

WOMEN’S 400 FREE

Melanie Margalis (CAC) 15 Pts – 3:58.43 Siobhan Haughey (ENS) 7 Pts – 3:58.58 Hali Flickinger (CAC) 6 Pts – 4:03.18 Boglarka Kapas (NYB) 5 Pts – 4:04.17 Anja Késley (NYB) 4 Pts – 4:06.32 Makayla Sargent (LAC) 0 Pts – 4:09.72 Zsuzanna Jakabos (ENS) 0 Pts – 4:10.47 Claire Rasmus (LAC) 0 Pts – 4:10.61

MEN’S 400 FREE

Danas Rapsys (ENS) 12 Pts – 3:39.36 Brendon Smith (NYB) 7 Pts – 3:41.32 Felix Aubock (NYB) 6 Pts – 3:41.39 Jacob Heidtman (LAC) 5 Pts – 3:41.48 Max Litchfield (ENS) 4 Pts – 3:41.88 Fernando Scheffer (LAC) 3 Pts – 3:43.96 Khader Baqlah (CAC) 0 Pts – 3:49.90 Townley Haas (CAC) 0 Pts – 3:52.37

WOMEN’S 4X100 MEDLEY RELAY

Cali Condors – 3:47.92 Energy Standard 2 – 3:48.81 Cali Condors 2 – 3:51.65 Energy Standard – 3:52.60 LA Current – 3:53.43 New York Breakers 2 – 3:53.75 LA Current 2 – 3:53.81 New York Breakers – 3:55.53

MEN’S 4X100 MEDLEY RELAY

LA Current – 3:23.27 Energy Standard 2 – 3:23.33 LA Current 2 – 3:26.13 Energy Standard – 3:26.98 Cali Condors – 3:26.99 Cali Condors 2 – 3:27.85 New York Breakers – 3:29.08 New York Breakers 2 – 3:30.94

