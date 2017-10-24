2017 FINA Scholarship Program Me INDIA Ke Sajan Prakash Select

2017 FINA Scholarship Program Recipients Ki List Me India Se Sajan Prakash Ka Name Select Hua Hai. 2017 FINA Scholarship Program Selected Swimmers Ko “Financial And Technical” Support Dega. Total 40 Scholarships Available Hai Jisme Se Fina Ne 39 Athletes Jo Ki 38 National Federations Se Hai Unko Provide Ki Hai. Ye Program 2013 Se Start Hui Thi. Federations Ne Har Selected Athletes Ko Alag Alag Application Bheja Hai.

Scholarships Applicants Ka Time Ya To “B” Standard (Entry Time For World Championships And Olympics) Ka Hona Chahiye Ya “S” Standard(3 Percent Slower Than The “B” Standard).

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2017 Scholarship Recipients:

NAME NATIONAL FEDERATION
Noah Mascoll-Gomes — ANT Emily Siobhan Muteti — KEN El Hadji Adama Niane — SEN
Jordy Anthony Groters — ARU Sultan Bukeev — KGZ TBD — SLE
Mohammad Mahfizur Rahman — BAN Ahman Attellesey — LBA Cherantha De Silva — SRI
Helena Moreno Hernandez — CRC Ana Estellah Fils Rabetsara — MAD Zuhayr Pigot — SUR
Joseph Macias — ECU Driss Lahrichi — MAR Ayman Kelzi — SYR
Matelita Buadromo — FIJ Tatiana Salcutan — MDA Hilal Hilal Hemed — TAN
Philip Joseph De Nobrega — GUY Igor Mogne — MOZ Rebecca Kpossi — TOG
Oumar Kaba — GUI Darren Chan Chin Wah — MRI Joshua Tibatemwa — UGA
Momodou Saine — GAM Mouctar Albachir — NIG Martina Valiente La Cruz — URU
Elinah Philip — IVB Alexander Sulter Skinner — NAM Brandon Schuster — SAM
Amarah Philip — IVB Nicole Rautemberg Maidana — PAR Sajan Prakash — IND
Mohammed Bedour — JOR Irankunda Isaika — RWA Tilka Paljk — ZAM

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About Sanuj Srivastava

Sanuj Srivastava

Sanuj Srivastava born on January 19th, 1996 in INDIA. He started to love Water at the age of 13 and his friends named him "Gold fish", He graduated in Bachelor of science in Physics, Chemistry and Mathematics in 2016. He is a passionate learner and a student who also happens …

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