2017 FINA Scholarship Program Me INDIA Ke Sajan Prakash Select

2017 FINA Scholarship Program Recipients Ki List Me India Se Sajan Prakash Ka Name Select Hua Hai. 2017 FINA Scholarship Program Selected Swimmers Ko “Financial And Technical” Support Dega. Total 40 Scholarships Available Hai Jisme Se Fina Ne 39 Athletes Jo Ki 38 National Federations Se Hai Unko Provide Ki Hai. Ye Program 2013 Se Start Hui Thi. Federations Ne Har Selected Athletes Ko Alag Alag Application Bheja Hai.
Scholarships Applicants Ka Time Ya To “B” Standard (Entry Time For World Championships And Olympics) Ka Hona Chahiye Ya “S” Standard(3 Percent Slower Than The “B” Standard).
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2017 Scholarship Recipients:
|NAME — NATIONAL FEDERATION
|Noah Mascoll-Gomes — ANT
|Emily Siobhan Muteti — KEN
|El Hadji Adama Niane — SEN
|Jordy Anthony Groters — ARU
|Sultan Bukeev — KGZ
|TBD — SLE
|Mohammad Mahfizur Rahman — BAN
|Ahman Attellesey — LBA
|Cherantha De Silva — SRI
|Helena Moreno Hernandez — CRC
|Ana Estellah Fils Rabetsara — MAD
|Zuhayr Pigot — SUR
|Joseph Macias — ECU
|Driss Lahrichi — MAR
|Ayman Kelzi — SYR
|Matelita Buadromo — FIJ
|Tatiana Salcutan — MDA
|Hilal Hilal Hemed — TAN
|Philip Joseph De Nobrega — GUY
|Igor Mogne — MOZ
|Rebecca Kpossi — TOG
|Oumar Kaba — GUI
|Darren Chan Chin Wah — MRI
|Joshua Tibatemwa — UGA
|Momodou Saine — GAM
|Mouctar Albachir — NIG
|Martina Valiente La Cruz — URU
|Elinah Philip — IVB
|Alexander Sulter Skinner — NAM
|Brandon Schuster — SAM
|Amarah Philip — IVB
|Nicole Rautemberg Maidana — PAR
|Sajan Prakash — IND
|Mohammed Bedour — JOR
|Irankunda Isaika — RWA
|Tilka Paljk — ZAM
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