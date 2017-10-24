2017 FINA Scholarship Program Me INDIA Ke Sajan Prakash Select

2017 FINA Scholarship Program Recipients Ki List Me India Se Sajan Prakash Ka Name Select Hua Hai. 2017 FINA Scholarship Program Selected Swimmers Ko “Financial And Technical” Support Dega. Total 40 Scholarships Available Hai Jisme Se Fina Ne 39 Athletes Jo Ki 38 National Federations Se Hai Unko Provide Ki Hai. Ye Program 2013 Se Start Hui Thi. Federations Ne Har Selected Athletes Ko Alag Alag Application Bheja Hai.

Scholarships Applicants Ka Time Ya To “B” Standard (Entry Time For World Championships And Olympics) Ka Hona Chahiye Ya “S” Standard(3 Percent Slower Than The “B” Standard).

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2017 Scholarship Recipients:

NAME — NATIONAL FEDERATION Noah Mascoll-Gomes — ANT Emily Siobhan Muteti — KEN El Hadji Adama Niane — SEN Jordy Anthony Groters — ARU Sultan Bukeev — KGZ TBD — SLE Mohammad Mahfizur Rahman — BAN Ahman Attellesey — LBA Cherantha De Silva — SRI Helena Moreno Hernandez — CRC Ana Estellah Fils Rabetsara — MAD Zuhayr Pigot — SUR Joseph Macias — ECU Driss Lahrichi — MAR Ayman Kelzi — SYR Matelita Buadromo — FIJ T atiana Salcutan — MDA Hilal Hilal Hemed — TAN Philip Joseph De Nobrega — GUY Igor Mogne — MOZ Rebecca Kpossi — TOG Oumar Kaba — GUI Darren Chan Chin Wah — MRI Joshua Tibatemwa — UGA Momodou Saine — GAM Mouctar Albachir — NIG Martina Valiente La Cruz — URU Elinah Philip — IVB Alexander Sulter Skinner — NAM Brandon Schuster — SAM Amarah Philip — IVB Nicole Rautemberg Maidana — PAR Sajan Prakash — IND Mohammed Bedour — JOR Irankunda Isaika — RWA Tilka Paljk — ZAM

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