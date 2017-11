15 Saal Ki Paige Hetrick Ka 100 Freestyle 49.17 Me

2017 Mark J Braun Fall Classic

November 17th-19th, 2017

Lake Erie Silver Dolphins Hosted @Spire Institute

Full Results Meet Mobile: “The 2017 Mark J. Braun Fall Classsic”

15 Saal Ki Paige Hetrick Ne 2017 Mark J Braun Fall Classic Me Me Apna Lifetime Best Performance Diya Hai, Paige Hetrick 100 Freestyle Me 49.17 Or 100m Butterfly Me 55.32 Ka Time Diya. 400 IM Me Bhi Paige Hetrick Ne Apna Lifetime Personal Best Time Touch Kiya Or 4:22.35 Ka Time Diya. Hetrick Ne Apne Sabhi 5 Event Me Jeet Apne Name Kar Li, Wo 5 Event 100 Free, 100 Fly, 400 IM, 200 Free, 200 Back The. 200 Free Aur 200 Back Me Hetrick Ne 1:48.86 Or 1:58.03 Ka Time Diya.

Sabse Exciting Results Ki Baat Kare To Wo 100m Freestyle Tha Kyuki 15 Year Ki Age Ke Sath Aur Mid-Half Season Me Hetrick Ne 49.17 Ke Time Ke Sath 18th Best Swimmer Ban Chuki Hai. Usa Ke Simone Manuel Jab 15 Saal Ke Thi To Unka Time Hetrick Ke Time Se Sirf 1/10th Sec Hi Fast Tha.

Other Highlights:

Ek Or 15 Saal Ke Olivia Livington Ne 100 Freestyle Me Hetrick Ke Baad Second Place Apne Name Kiya Or 49.99 Ka Time Diya, Usi Traf 200 Freestyle Me 1:52.63 Me Bhi Second Or 50 Freestyle Me 23.36 Ke Sath Jeet Apne Name Ki.

Will Chan SwimMAC Carolina Ne 44.91 Time Ke Sath 100 Free Me Mason Gonzalez Ke Baad Second Place Rhe. Mason Ne Iss Event Me 44.77 Time Ke Sath Jeet Darz Kiya. Will Chan 100 Breaststroke, 200m IM Me 1st Plaec Or 100 Back And 100 Fly Me 3rd Rhe. 100 Fly And 100 Free Chan Ka Abhi Tak Ka Personal Best Time Hai.

16 Saal Ke Kinani Gregory Jo Ki Racer X Aquatics Ne Hai Unhone 100 Yard Free Me 44.98 Ke Sath 3rd Place Apne Name Kiya. Or Ye Abhi Tak Ka Under 16 Group Ka Sabse Fastest Time Rha Hai .

Join Us:-

Rules:-