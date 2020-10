14 Ke Swimmer Ki Behatreen Perfromance

2020 ST NITRO OCTOBER MEET

Oct 24-25, 2020

Nitro Bee Cave, Nitro, TX

SCY

Results On Meet Mobile: 2020 ST NTRO October Sessions Week 2

Nitro Swimming, Jo Ki Nation Ki One Of The Largest Team Hai Usne Across The Country Ke Slew Of Teams Ko Join Kar Pool Mei Wapas Aaye Hai, Last Weekend Huye Intrasquad Meet Ke Liye.

Day Ka Top Performance Aaya 14-Year-Old Jeremy Kelly Ki Taraf Se Jinhone 200 Backstroke Mei Best Time Ke Saath Swim Kiya Aur Isi Event Mei Futures Cut Bhi Earn Kiya. Kelly Ne 1:51.65 Swam Kiya, Iske Saath Hi Wo First Aai Aura Ur Apne Previous Best (1:54.13) Se Bhi 2 Seconds Kam Time Liya.

Sirf 14 Ki Age Mei, Kelly Ne Sabhi 4 Strokes Aur IM Events Mei Futures Cuts Hold Kar Rakha Hai.200 Backstroke Ke Saath Saath, Unhone 50 Freestyle (21.25), 200 Freestyle (1:40.69), 100 Backstroke (51.47), 200 Breaststroke (2:05.91), 100 Butterfly (50.87), Aur 200 IM (1:51.42), Aur Inke Paas 400 IM (3:57.91) Junior National’s Cut Hai.

13-Year-Old Hannah Pecze Ne Meet Ke Dauran Futures Cut Put Up Kiya. 200 Breaststroke Mei Victory Ke Saath Hi, Pecze Ne Apne Previous Best Time (2:25.22) Se Bhi Is Baar 3 Seconds Drop Kiya. Unka Is Baar Timing Raha 2:22.52. Unka Previous Best Time Texas Age Group Swimming Championships (TAGS) Se Aaya Tha, Jo Ki Last Year March Mei Hua Tha Lockdown Ke Ek Week Pahle .

Unke Other Individual Event, 400 IM, Mei Pecze Ne 4:47.13 Ke Timing Ke Saath Second Position Par Finish Kiya.