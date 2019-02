10 Cose Che Contraddistinguono I Nuotatori In Fase Di Scarico

Ah lo scarico!

Per molti nuotatori è un’isola felice dove l’allenamento si fa meno intenso e si gusta l’attesa della gara.

Per altri si aprono giorni di nevrosi ed insicurezze.

Ma ci sono aspetti che accomunano tutti i nuotatori in questa fase.

Eccone alcuni.

1. Non ti addormenti in auto mentre torni a casa.

La prima volta che esci dalla piscina con le tue gambe senza implorare aiuto non puoi fare a meno di sentirti un po ‘strano.

In genere il tuo amico / sorella / mamma deve trascinarti dallo spogliatoio e portarti lo zaino mentre blateri monosillabi incomprensibili.

Ora se ti concentri senti gli angeli del Paradiso che intonano una leggera sinfonia, mentre ti incammini verso la macchina.

2. Stai cercando su Google qualsiasi dolore o modifica fisica a caso

Durante lo scarico siamo iper-sensibili a ciò che sta accadendo al nostro corpo. Ora che tutto il lavoro estenuante è alle nostre spalle, e il nostro corpo si sta affrettando a recuperare, scopriamo che ogni piccolo dolore ha il potenziale per trasformarsi in un finale di carriera.

La massa del nostro solito allenamento maschera generalmente questi “piccoli” dolori, ma con il recupero in pieno svolgimento ogni piccolo “crock” viene ampiamente sovra-analizzato al punto che stai considerando seriamente di lasciare qualcosa di scritto per gli amici.

3. Hai questa strana cosa chiamata “energia” .

Eh già.

Esiste un mondo dopo le 20.00 di sera, anche se negli ultimi mesi non ve ne eravate accorti.

4. Ti sorprendi a provare il rimorso dell’allenamento.

Nonostante negli ultimi mesi l’allenamento ti abbia messo KO, ora vorresti desiderare di avere ancora un paio di settimane in più di allenamento. La gara si avvicina e si è pervasi da dubbi ed incertezze.

5. Sei quasi sicuro di aver risparmiato 30 euro da quando è iniziato lo scarico.

Sì, l’allenatore ti ha ricordato di non ingurgitare due panini con la mortadella dopo l’allenamento.

Certo, le abitudini sono difficili da rompere, ma con meno morsi della fame anche il tuo portafoglio sembra essere più contento.

6. Ti ritrovi a sovra-analizzare la tua tecnica

Inizi a razionalizzare ogni movimento. L’angolo del braccio quando spingi in acqua, la posizione dei piedi. Anche il tuffo improvvisamente ti sembra migliorato. La domanda che ti fai è Come mai non ho mai pensato a questo prima?

7. Durante l’allenamento ti senti contemporaneamente pigro e veloce allo stesso tempo .

Ad un giro ti senti come se stessi navigando sull’acqua, dopo sei una vecchia chiatta arrugginita. A volte ti senti contemporaneamente pesante e sciolto.

8. Hai sviluppato una fobia germinale improvvisa e paranoica .

Guardate con sospetto le mani dei vostri amici quando si protendono per una stretta di mano. Copri le mani con la manica della camicia quando apri le porte. E bagni pubblici? Sì, come no.

9. Sei costantemente alla ricerca di segnali mistici.

Gli slanci di ottimismo sono sempre bene accetti: la tua canzone preferita è alla radio prima di entrare in piscina? Allora è un segno, andrai forte in gara.

1o. L’attrezzatura da gara è incorniciata nel soggiorno .

Costumone steso sulla poltrona e nessuno può toccarlo. Accappatoio, teli e divisa della squadra che profumano di vaniglia del Madagascar. Il tesserino è stato plastificato ed incorniciato. Gli occhialini sono stati puliti e tirati a lucido, con tanto di set di ricambio di lacci pronti per ogni evenienza.

Detto questo, puoi fare a meno di provare tutto tutti i giorni della settimana prima del grande incontro.

11. Creazione di liste croniche.

Cosa mangerai il giorno prima della gara? Che cosa ascolterai sul tuo iPod tra riscaldamento e gara? Cosa indosserai che ti tiene al caldo, ma non a disagio, tra una gara e l’altra? Quale asciugamano dovresti portare? Quale piede dovresti usare per salire sui blocchi?

12. Zitto e Nuota!

Hai messo in campo tutte le tue forze, fatto tutto per bene per arrivare a questo punto.

Combatti il dubbio, la speculazione selvaggia sul fatto che questa cosa funzioni oppure no.

Libera la tua mente.

Sei pronto.

Zitto e nuota!