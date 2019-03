Weißrusse Shymanovich schwimmt zweitschnellste 100m Brust in 58,29

Mit einer Zeit von 58,29 Sekunden hat Ilya Shymanovich bei der Golden Tour Camille Muffat in Marseille die zweitschnellste Zeit auf einer 50 m Bahn über 100 m Brust geschwommen, die jemals erzielt wurde. Adam Peaty hält den Weltrekord in 57,10 Sekunden und die 12 schnellsten Zeiten über diese Strecke. Shymanovish erzielte in Marseille steht nun hinter Peaty an 13. Stelle bei den “all-time-performances”, aber an zweiter Stelle bei den “all-time-performers”.

Shymanovich stellte einen neuen nationalen Rekord auf. Bei den Europameisterschaften 2018 schwamm er seine bisherige Bestzeit von 59,84 Sekunden, konnte noch ins Semifinale einziehen, verpasste aber das Finale.