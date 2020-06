We Are Your Voice: La FINA Ascolta Il Parere Degli Atleti

“We are your voice”

Con questo motto la Commissione Atleti si presenta ai nuotatori, facendosi carico della responsabilità di portare la voce dei Campioni alle orecchie di chi ha poi il potere decisionale.

La Federazione Internazionale degli sport acquatici (FINA) ha colto l’opportunità di avvicinarsi agli atleti durante questo inedito periodo storico.

La FINA da qualche mese ha mostrato una certa vicinanza diretta ai nuotatori, che sono il punto di partenza per tutte le manifestazioni sportive del settore.

Il Comitato Atleti ha instaurato una sorta di mailinglist attraverso la quale fa sentire la propria vicinanza agli atleti. I contenuti di questi documenti vanno da alcuni consigli utili, alla disponibiltà di FINA a rispondere a delle domande sulla situazione contingente. Nei giorni scorsi è stato inviato un breve vademecum nel quale si comunicano le indicazioni del Comitato Medico Sportivo FINA (SMC) sulla ripresa progressiva degli allenamenti in acqua.

Questo canale di comunicazione è stato aperto in occasione di un sondaggio che, diversamente da come accade di solito, ha coinvolto gli atleti d’élite in una scelta di carattere organizzativo di FINA.

Il mese di aprile è stato un periodo di riassestamento del calendario degli eventi internzionali a seguito dello slittamento dei Giochi e delle misure di contenimento del Covid-19. FINA ha deciso di interpellare gli atleti in persona e valutare, tramite un sondaggio, quale fosse secondo i nuotatori la miglior scelta da fare per la ricollocazione del Campionato Mondiale di Fukuoka.

Non sappiamo con esatezza quale peso abbia avuto all’interno della decisione del panel, la preferenza espressa dagli atleti intervistati. Ma aver raccolto i dati e le sensazioni dei protagonisti che scenderanno in vasca è di per sé un’inversione di tendenza rispetto al passato. Nel comunicato stampa ufficiale la FINA esordiva dicendo:

“Dopo aver consultato la città di Fukuoka, la Federazione giapponese di nuoto, gli organizzatori, gli atleti, gli allenatori, i comitati tecnici, i partner televisivi e gli sponsor”

We are your voice, con l’augurio che sia voce forte abbastanza da farsi sentire.

Prossimi appuntamenti FINA:

Commissione Atleti FINA:

Penny HEYNS Chairman

Britta KAMRAU Vice Chairman

Patrick MURPHY Honorary Secretary Members Anna BADER

Virginie DEDIEU

Kirsty COVENTRY

Orlando DUQUE

Aaron FELTHAM

Stavroula KOZOMPOLI

Jack LAUGHER

Aaron PEIRSOL

Thiago PEREIRA

Ryan PINI

Camelia POTEC

Tingmao SHI

Kaori TAKEMURA

Ferry WEERTMAN