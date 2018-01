WATCH: Race Videos from Texas A&M vs. LSU MenT

TEXAS A&M V. LSU

Sat, Jan. 20, 2018

Baton Rouge, Louisiana

Results

SCORES

MEN: Texas A&M 189, LSU 107

WOMEN: Texas A&M 174, LSU 119

On Saturday, the Texas A&M men’s swimming and diving team rolled in to Baton Rouge and took a pair of victories against their SEC rivals LSU.

After the meet, Texas A&M posted race videos of the men’s meet on their YouTube channel. Watch those videos below:

Men’s 200 medley relay – Texas A&M, 1:28.61

Men’s 1000 free – Felipe Rizzo, Texas A&M, 9:28.16

Men’s 200 free – Lewis Clough, LSU, 1:38.85

Men’s 100 back – Anthony Kim, Texas A&M, 48.37

Men’s 100 breast – Mauro Castillo Luna, Texas A&M, 54.55

Men’s 200 fly – Brock Bonetti, Texas A&M, 1:46.88

Men’s 50 free – Adam Koster, Texas A&M, 20.48

Men’s 100 free – Adam Koster, Texas A&M, 44.92

Men’s 200 back – Brock Bonetti, Texas A&M, 1:45.38

Men’s 200 breast – Benjamin Walker, Texas A&M, 1:58.85

Men’s 500 free – Felipe Rizzo, Texas A&M, 4:30.95

Men’s 100 fly – Mauro Castillo Luna, Texas A&M, 48.42

Men’s 200 IM – Brock Bonetti, Texas A&M, 1:49.65

Men’s 200 free relay – LSU, 1:21.67