V Trofeo Miglio D’Oro: In Gara Martinenghi, Bocchia, Caramignoli- Start List

A rendere ancora più prestigiosa la quinta edizione la presenza di campioni azzurri come Nicolo Martinenghi, Federico Bocchia e Martina Rita Caramignoli.

Nicolo Martinenghi è stato il primo italiano a conquistare la qualificazione individuale per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Ai Campionati Invernali Assoluti del Dicembre 2019, Martinenghi, nella finale dei 100 metri rana, con il tempo di 58.75, stabilì il nuovo Record Italiano Assoluto sulla distanza e si qualificò per i suoi primi giochi olimpici.

Martina Rita Caramignoli ha vissuto un 2019 di rinascita allo stato puro. Ai Campionati Europei in vasca corta di Glasgow del 2019 conquistò la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero con il tempo di 8:12.36, suo personal best.

TROFEO MIGLIO D’ORO svolgimento delle gare

Lo svolgimento delle gare dei metri 50 dorso, rana e farfalla, dei metri 200 in tutti gli stili e dei 400 stile libero, saranno con la formula #tutticontrotutti.

Si gareggerà senza distinzione di anno di nascita e di categoria ma in base ai tempi di iscrizione. Per queste gare è prevista in ogni caso la classifica divisa per categoria (rag. jun. ass).

Per i metri 100 in tutti gli stili e i 50 stile, le gare si disputeranno con la formula: qualificazioni e finali: