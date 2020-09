USA: Fondato Il Consiglio Per La Giustizia Razziale E Sociale

USA: Il 28 agosto il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti e il Consiglio consultivo degli atleti si sono riuniti per discutere di giustizia razziale e sociale.

Alla riunione hanno partecipato 44 membri dei due gruppi. E’ stato costituito il Team USA Council on Racial and Social Justice. Durante la riunione, il consiglio ha discusso alcune delle barriere al progresso e diverse soluzioni creative.

Secondo l’USOPC, il comitato si è concentrato su quattro aree principali, tra cui:

Nel corso della riunione, il CEO di USOPC, Sarah Hirshland, ha dichiarato ai giornalisti:

“Siamo grati a questo gruppo di atleti e leader di pensiero che si sono uniti al consiglio. È importante continuare questo lavoro di elevazione delle voci degli atleti e di superamento dei limiti all’interno della nostra comunità olimpica e paralimpica. La scorsa settimana abbiamo visto gli atleti di tutto il Paese chiedere un cambiamento attraverso le parole e le azioni, dimostrando che sono una forza potente nella comunità. Non vediamo l’ora di riunirci come un unico Team USA per riflettere e individuare soluzioni per un cambiamento significativo”.