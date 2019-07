Universiade 2019: Lisa Höpink gewinnt SIlber über 100 m Freistil

Universiade 2019, Neapel, Italien

Lisa Höpink holte sich die Silbermedaille über 100 m Freistil in 55,04 ab. In neuer persönlicher Bestzeit schlug sie hinter der US Amerikanerin Gabi DeLoof (54,76) an. Jessica Felsner kam auf den 6. Platz in 55,63 (PB 55,60).

Kathrin Demler wurde 13. im Semifinale über 200 m Lagen in 2:15,91.

Fynn Minuth erreichte das Finale über 200 m Schmetterling mit seiner Zeit von 1.57,94. Ebenfalls im Finale antreten wird Nadine Laemmler: in 1:01,46 zog sie in die Endrunde über 100 m Rücken ein.