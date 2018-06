Injured Ippei Watanabe Sets Sights On New 200 Breast WR On Home Turf 21-year-old Ippei Watanabe of Japan rocked the world in January of 2017 by clocking a new World Record in the…

3-Time Olympian Arianna Vanderpool-Wallace Retires from Swimming Arianna Vanderpool-Wallace spent 3 years as the fastest 100 yard freestyler in history from 2011 through 2014.

Tornare In Acqua Dopo Una Lunga Pausa? Inizia Da Qui Per la maggior parte dei nuotatori è estate. Certo, chi pratica agonismo ad alti livelli è nel clou della stagione….

Aussie Thomas Fraser-Holmes Back In The Pool Post-Suspension Aussie Olympian Thomas Fraser-Holmes was suspended 12 months for having missed 3 doping tests in 2016/17, but made it back in the pool this morning.