Taper Ko Handle Karne Wale Khas Kuch Important Sets

Niche Jo Workout Diya Hai Wo “Taper” Se Niklane Ke Liya Kafi Help Krta Hai. Or Jo Major Muscle Group Hai Unko Relax Krne Me Bhi Help Krta Hai Joki Jaruri Bhi Hai.

Taper Ke Wakt Ek Baat Ka Khas Dhyan Rkhna Pdta Hai Ki Do Swimmers Kabhi Ek Se Nahi Hote Unke Shrir Ko Alag Alag Amount Me Chizo Ki Jarurat Hoti Hai, Isliye Niche Jo Workout Diya Gya Hai Use Aap Apne According Change Bhi Kar Skte Hai.

Warm Up:

500 S.K.I.P.S (Swim, Kick, Im, Pull, Swim)

4 X 100 Freestyle Breathing 3-5-7-9 Per 25 (1:05 Interval)

8 X 25 Nts (2 Times Through These Four 25’s) (:30 Interval)

25 Kick Right Side Par Alignment Board Ke Sath 25 Kick Left Side Par Alignment Board Ke Sath 25 Catch-Up Drill (Freestyle) 25 Fast Freestyle

Aerobic “Maintenance” Ka Rule:

1) 75 Dive Ke Sath Racing Speed Se Swim Krna, Kitne Stroke Hue Hai Or Kitne Kick Use Hue Hai Isko Count Krna Tempo Trainer Pro Ki Madad Se.

:10 Seconds Ka Rest

2) 25 Underwater Butterfly Kick

:10 Seconds Ka Rest

3) 50 Push Krke Racing Speed Se Swim Krna, Kitne Stroke Hue Hai Or Kitne Kick Use Hue Hai Isko Count Krna Tempo Trainer Pro Ki Madad Se.

:10 Seconds Ka Rest

4) 50 25 Meter Tak 25 Stroke Maximum Lena Hai, 25 Fast Underwater Kick Aur Ek Speed Ke Sath Pani Se Niklate Hue Bachi Hui Duri Ko Speed Se Swim Krna.

:30 Seconds Ka Rest Krne Ke Baad Isi Ko 3 Baar Repeat Krna Hai

Pure Speed Set:

1) 3 X 12.5 Short Cords Resistance Ke Sath

2) 1 X 25 Dive Ke Sath Fast Swimming

:10 Seconds Ka Rest

3)1 X 25 Fast Underwater Butterfly Kick

1:00 Ka Rest Uske Baad Isi Ko 3 Baar Repeat Krna Hai.

