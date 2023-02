SwimSwam’s Top 100 For 2023: Full Women’s Rankings

With our Top 100 For 2023 series wrapping up, it’s time to revisit the rankings as we look ahead to a fast year of swimming.

We’ve already seen some jaw-dropping performances this year, namely from Leon Marchand and Kate Douglass in the NCAA, which should set the tone for some big-time swims throughout the year on the international stage.

Canadian superstar Summer McIntosh claimed the top spot on the women’s side, taking over from 2022’s #1 Katie Ledecky, while the Australian trio of Kaylee McKeown, Ariarne Titmus and Emma McKeon remain in the top five after ranking second through fourth last year.

See the full lists:

SWIMSWAM’S TOP 100 WOMEN FOR 2023

Ranking Swimmer Country 2022 Ranking Change 1 Summer McIntosh Canada 24 ↑23 2 Katie Ledecky USA 1 ↓1 3 Ariarne Titmus Australia 3 – 4 Kaylee McKeown Australia 2 ↓2 5 Emma McKeon Australia 4 ↓1 6 Maggie MacNeil Canada 8 ↑2 7 Regan Smith USA 11 ↑4 8 Mollie O’Callaghan Australia 57 ↑49 9 Torri Huske USA 21 ↑12 10 Sarah Sjostrom Sweden 10 – 11 Lilly King USA 12 ↑1 12 Siobhan Haughey Hong Kong 9 ↓3 13 Kate Douglass USA 19 ↑6 14 Katie Grimes USA 39 ↑25 15 Zhang Yufei China 5 ↓10 16 Claire Curzan USA 26 ↑10 17 Ruta Meilutyte Lithuania NR + 18 Kylie Masse Canada 13 ↓5 19 Alex Walsh USA 18 ↓1 20 Hali Flickinger USA 14 ↓6 21 Tatjana Schoenmaker South Africa 6 ↓15 22 Benedetta Pilato Italy 25 ↑3 23 Evgeniia Chikunova Russia 22 ↓1 24 Lara van Niekerk South Africa NR + 25 Lani Pallister Australia NR + 26 Yang Junxuan China 27 ↑1 27 Li Bingjie China 23 ↓4 28 Simona Quadarella Italy 20 ↓8 29 Shayna Jack Australia NR + 30 Bella Sims USA NR + 31 Tang Qianting China 79 ↑48 32 Phoebe Bacon USA 61 ↑29 33 Kasia Wasick Poland NR + 34 Penny Oleksiak Canada 16 ↓18 35 Madison Wilson Australia 48 ↑13 36 Marrit Steenbergen Netherlands NR + 37 Katharine Berkoff USA 74 ↑37 38 Reona Aoki Japan NR + 39 Tang Muhan China 94 ↑55 40 Meg Harris Australia 95 ↑55 41 Marie Wattel France 59 ↑18 42 Leah Smith USA 77 ↑35 43 Mio Narita Japan NR + 44 Yu Yiting China 38 ↓6 45 Anna Elendt Germany NR + 46 Kiah Melverton Australia NR + 47 Louise Hansson Sweden 33 ↓14 48 Erika Fairweather New Zealand 45 ↓3 49 Anastasia Gorbenko Israel 44 ↓5 50 Leah Hayes USA NR + 51 Lana Pudar Bosnia and Herzegovina 89 ↑38 52 Tes Schouten Netherlands NR + 53 Gretchen Walsh USA NR + 54 Sydney Pickrem Canada 17 ↓37 55 Ingrid Wilm Canada 55 – 56 Elizabeth Dekkers Australia 92 ↑36 57 Lydia Jacoby USA 15 ↓42 58 Yui Ohashi Japan 7 ↓51 59 Jenna Strauch Australia NR + 60 Anastasiya Kirpichnikova Russia 40 ↓20 61 Annie Lazor USA 34 ↑27 62 Freya Anderson Great Britain 66 ↑4 63 Beata Nelson USA 62 ↓1 64 Melanie Henique France 78 ↑14 65 Erin Gemmell USA NR + 66 Abbie Wood Great Britain 32 ↓34 67 Emma Weyant USA 31 ↓36 68 Claire Weinstein USA NR + 69 Isabel Gose Germany NR + 70 Margherita Panziera Italy 42 ↓28 71 Analia Pigree France NR + 72 Rhyan White USA 36 ↓36 73 Merve Tuncel Turkey 81 ↑8 74 Kira Toussaint Netherlands 37 ↓37 75 Anna Hopkin Great Britain 72 ↓3 76 Taylor Ruck Canada 68 ↓8 77 Eneli Jefimova Estonia 90 ↑13 78 Chelsea Hodges Australia NR + 79 Dakota Luther USA NR + 80 Erika Brown USA 71 ↓9 81 Katinka Hosszu Hungary 67 ↓14 82 Lisa Mamie Switzerland NR + 83 Sara Junevik Sweden NR + 84 Maaike de Waard Netherlands NR + 85 Beryl Gastaldello France 60 ↓25 86 Leah Neale Australia NR + 87 Brianna Throssell Australia NR + 88 Imogen Clark Great Britain NR + 89 Mary-Ambre Moluh France NR + 90 Isabelle Stadden USA NR + 91 Jamie Perkins Australia NR + 92 Katie Shanahan Great Britain 91 ↓1 93 Kelsey Wog Canada 97 ↑4 94 Arianna Castiglioni Italy 51 ↓43 95 Erica Sullivan USA 30 ↓65 96 Kotryna Teterevkova Lithuania NR + 97 Maria Kameneva Russia 73 ↓24 98 Helena Bach Denmark NR + 99 Mary-Sophie Harvey Canada 98 ↓1 100 Ella Jansen Canada NR +

Dropping out of the Top 100 (2022 ranking):