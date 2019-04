Swim Cup Eindhoven 2019-In Gara Ceccon-Condorelli-Acerenza-De Tullio

SWIM CUP EINDHOVEN 2019

12/14 Aprile 2019

Pieter van den Hoogenband Swimming Stadium

Vasca Lunga 50 metri

Dal 12 al 14 Aprile ad Eindhoven si svolgerà l’omonima Swim Cup.

Al Pieter van den Hoogenband Swimming Stadium sono attesi ai blocchi di partenza campioni del calibro di Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kira Toussaint, Kim Busch, Arno Kamminga, Jesse Puts.

I risultati di tutte le gare sono validi per la qualificazione degli atleti olandesi, ai prossimi Campionati Mondiali FINA di Gwangju. In particolare, la Swim Cup d Eindhoven rappresenta per gli stessi l’ultima possibilità per aggiudicarsi un posto in Nazionale.

Le batterie di qualificazione inizieranno alle ore 9:30 di venerdì 12 Aprile. Le finali A avranno luogo a partire dalle ore:

19:30 di venerdì 12 Aprile;

18:15 di Sabato 13 Aprile;

17:15 di Domenica 14 Aprile

Sarà presente anche una delegazione di atleti italiani:

Premi in denaro