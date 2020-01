Siege für Steiger, Koch, Heintz beim Euro Meet in Luxemburg

Euro Meet Luxemburg 2020

Gleich drei Siege holten sich die deutschen Schwimmer am zweiten Tag beim Euro Meet.

Jessica Steiger schwamm über 200 m Brust zum Sieg in 2:27,28 Minuten. Kim Herkle (Jahrgang 2003) erreichte den 3. Platz in 2:27,66 Minuten. Sie verbesserte damit nicht nur ihre persönliche Bestzeit von 2:29,09, sie verbessert außerdem einen fast 32 Jahre alten Altersklassenrekord bei den 17 Jährigen. Der Rekord wurde bisher von Silvia Gerasch seit dem 28.02.1986 mit einer Zeit von 2:28,20 Minuten gehalten.

Marco Koch blieb zwar nicht erneut unter der Olympianorm, siegte aber mit einer Zeit von 2:11,90. Max Pilger kam auf den 4. Platz in 2:13,78 Minuten.

Philip Heintz war der Schnellste über 100 m Schmetterling in 52,45 Sekunden. Silber sicherte sich Lisa Höpink über diese Strecke bei den Frauen in 58,75 Sekunden (Persönliche Bestzeit: 58,43). Und Jan-Philip Glania erreichte seine erste Medaille beim Euro Meet auf seiner Comebacktour über 50 m Rücken in 25,56 Sekunden wurde er Zweiter (PB 25,05).

Anna Elendt schnappte sich Bronze über 50 m Brust in 31,44 Sekunden. Und die SG Essen holte sich in der Besetzung Damian Wierling, Poul Zellmann, Rosalie Kleyboldt und Lisa Höpink Silber in der 4×100 m Freistilstaffel ab.

Der Wechsel von Hannah Küchler von Potsdam nach Hamburg im Herbst 2019 scheint sich auszuzahlen: Sie wurde 4. über 50 m Freistil in 25,55, einer neuen persönlichen Bestzeit, die vorher bei 26,25 Sekunden lag.

Die weiteren Ergebnisse, offene Klasse, Finalläufe: