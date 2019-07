Schwimm-WM: Franziska Hentke wird Vierte über 200 m Schmetterling

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Ein sehr interessanter Final- und Halbfinalabend steht bevor. Die deutschen Teilnehmer haben durchaus Medaillenchancen. Franziska Hentke starte im Finale über 200 m Schmetterling, Philip Heintz über 200 m Lagen. Bei den Weltmeisterschaften vor 2 Jahren in Budapest hat Hentke Silber geholt.

Christian Diener und Marco Koch starten in den Halbfinalläufen über 200 m Rücken bzw. 200 m Brust. Beide waren bei den Olympischen Spielen 2016 im Finale.

Die 4×200 m Freistilstaffel der Frauen wird in der Besetzung Reva Foos, Isabel Gose, Marie Pietruschka und Annika Bruhn schwimmen. Isabel Gose ist in diesem Finale eine der jüngsten Teilnehmerinnen. Im Vorlauf schwamm sie mit fliegendem Start die schnellste Zeit der deutschen Teilnehmerinnen. Bei den Junioren-Europameisterschaften vor einigen Wochen hatte sie Gold über 100m, 200m, 400m gewonnen und Silber über 50 m Freistil.

Franziska Hentke war die erste deutsche Finalteilnehmerin in diesem Finalabschnitt. Sie startet auf Bahn 2, neben ihr schwammen Boglarka Kapas aus Ungarn auf Bahn 3 und Svetlana Chimrova auf aus Russland. Hali Flickinger aus den USA war die Favoritin aufgrund der bisher in 2019 gezeigten Leistungen. Nach 50 m lag Franziska Hentke auf dem 5. Platz. Bei 100 m lag sie eher im hinteren Teil des Feldes. Es führen zu diesem Zeitpunkt Hali Flickinger und Katie Drabot. Es siegte Boglarka Kapas in persönlicher Bestzeit von 2:06,78. Franziska Hentke wurde Vierte in 2:07,30 Minuten. Hentke schwamm in 32,73 von allen Teilnehmerinnen die schnellste letzte Bahn. Im Interview sagte sie, dass das Rennen tatsächlich relativ langsam war, sie wüsste aber nicht genau, woran es gelegen hat. Franziska Hentke zeigte sich im Interview sehr enttäuscht.