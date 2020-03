Pro Swim Des Moines: Jacob Heidtmann kratzt an Olympianorm über 200 m Freistil

PRO SWIM SERIE 2020 in DES MOINES, Iowa, USA

Bei einem Time Trial schrammte Jacob Heidtmann in 1:46,87 Minuten knapp an seiner persönlichen Bestzeit von 1:46,83 Minuten vorbei. Ebenso verpasste er die Olympianorm von 1:46,70. Er blieb zum zweiten Mal unter 1:47,oo und wäre mit dieser Zeit im Jahr 2019 der schnellste deutsche Schwimmer gewesen. Denn auch für die 4×200 m Freistilstaffel haben sich die deutschen Männer für Tokio qualifiziert. Die schnellsten Schwimmer in 2019 waren:

1. Poul Zellmann 95 SG Essen 1:46,89 2. Jacob Heidtmann 94 Swim-Team Elmsho 1:47,38 3. Alexander Kunert 96 Unattached 1:47,93

4. Damian Wierling 96 SG Essen 1:48,07 5. Max Nowosad 95 SG Neukölln Berl 1:48,66 6. Rafael Miroslaw 01 SG HT16 Hamburg 1:48,69

Die schnellsten fünf Zeiten von Jacob Heidtmann über 200 m Freistil bisher:

Am heutigen Wettkampftag wird Jacob Heidtmann über die 400 m Lagen an den Start gehen. Gemeldet ist er mit der fünftschnellsten Zeit. Über 400 m Lagen ist seine Bestzeit 4:12,08 Minuten. Er ist der deutsche Rekordhalter. Die Olympiaqualizeit über 400 m Lagen: 4:15,84 Minuten. Diese Zeit hat er zwischen August 2015 und Juni 2017 bereits achtmal unterboten. In den Jahren danach hatte Heidtmann mit Verletzungen zu kämpfen.