Preisgelder der World Cup Sieger:Sjöström 371.700, Le Clos 328.100 USD

Ein schönes Weihnachtsgeld konnten sich Sarah Sjöström und Chad Le Clos als Gewinner des World Cups 2017 erschwimmen: 371.700 USD gab es für die Schwedin und 328.100 USD für den Südafrikaner.

Katinka Hosszu kam immerhin noch auf 276.500 USD, Ranomi Kromowidjojo auf 154.500 USD. Bei den Herren räumte Vladimir Morozov immerhin 233.400 USD als Gesamtzweiter der Tour ab und Kirill Prigoda 161.200 USD. Christian Diener erreichte in der Gesamtwertung Platz 7 mit 20.300 USD. Im ersten Cluster erschwammen sich Philip Heintz 7.350 USD und Marco Koch 1.000 USD. Beide hatten in 2016 an der kompletten FINA World Cup Tour teilgenommen und ein Vielfaches verdient, traten aber in diesem Jahr nur im 1. Cluster an.

Bei den Damen gab es 5.300 USD an Preisgeldern für Franziska Hentke, 4.500 für Alexandra Wenk und 2.350 für Lisa Höpink.

In 2016 hatte die Siegerin Katinka Hosszu rund 386.750 USD eingenommen, der Sieger Vladimir Morozov kam auf 332.500, für Philip Heintz als 4. in der Gesamtwertung 2016 waren es noch stolze 70.000 USD und für Marco Koch 20.000 USD. Weil die Starts pro Tourstopp nun auf vier begrenzt sind, können Vielstarter wie Hosszu und Morozov nicht mehr so viel Geld verdienen, dafür bekommen aber andere Schwimmer eine Chance, ihren Kontostand ein wenig zu verbessern – vom Grundgedanken her sicher nicht falsch.

Die Sieger 2017 haben in fast der identischen Höhe Preisgelder verdient wie im Vorjahr. Auf das Konto von Sjöström gingen am Anfang der Tour auch zwei Weltrekorde, das gab jeweils 10.000 USD Zusatzbonus. Die Iron Lady stellte in diesem Jahr keine Weltbestzeit auf. Sie und Vladimir Morozov haben in 2017 durch die neuen Wettkampfregeln rund 100.000 USD weniger eingenommen.

Rank Name TOTAL Cluster 1 Cluster 1 Bonus Moscow Berlin Eindhoven Cluster 2 Cluster 2 Bonus Hong Kong Doha Cluster 3 Cluster 3 Bonus Beijing Tokyo Singapore Series Bonus 1 Chad le Clos $328,100 $63,800 $50,000 $4,500 $4,500 $4,800 $65,250 $50,000 $7,500 $7,750 $49,050 $35,000 $4,800 $5,000 $4,250 $150,000 2 Vladimir Morozov $233,400 $40,900 $30,000 $5,200 $1,500 $4,200 $32,200 $20,000 $5,800 $6,400 $60,300 $50,000 $3,300 $2,300 $4,700 $100,000 3 Kirill Prigoda $161,200 $44,250 $35,000 $2,750 $3,000 $3,500 $40,000 $30,000 $5,000 $5,000 $26,950 $20,000 $1,250 $2,300 $3,400 $50,000 4 Tom Shields $69,050 $24,150 $20,000 $950 $1,700 $1,500 $44,900 $35,000 $5,500 $4,400 $0 $0 $0 $0 5 Daiya Seto $38,900 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $38,900 $30,000 $2,400 $3,000 $3,500 6 Cameron van der Burgh $31,500 $15,500 $10,000 $1,500 $2,500 $1,500 $16,000 $10,000 $3,000 $3,000 $0 $0 $0 $0 7 Christian Diener $20,300 $4,450 $1,750 $700 $2,000 $13,850 $5,000 $3,400 $5,450 $2,000 $500 $800 $700 8 Masaki Kaneko $16,400 $11,000 $5,000 $1,500 $2,500 $2,000 $0 $0 $0 $5,400 $1,500 $500 $2,000 $1,400 9 Ilya Shymanovich $14,200 $3,700 $2,000 $900 $800 $8,000 $4,000 $2,000 $2,000 $2,500 $500 $800 $1,200 10 Pavel Sankovich $13,800 $4,300 $1,900 $500 $1,900 $5,100 $2,600 $2,500 $4,400 $1,200 $1,000 $2,200